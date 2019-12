La prossima frontiera dei system integrator? È la Business Platform IctBusiness ha intervistato Fabrizio Callery, sales director di Gft Italia, per fare il punto sul “mestiere” degli integratori di sistemi, tra intelligenza artificiale e Api ma senza trascurare le risorse umane. Pubblicato il 27 dicembre 2019 da Emilio Mango

Come sta cambiando il profilo delle aziende impegnate nell’integrazione delle soluzioni Ict?

Per chi opera nel nostro settore è sempre più importante andare a fondo nei processi di business dei clienti, parlare con i Cio ma anche con le linee di business, e applicare la tecnologia dove serve. Questo vale per tutti i settori di mercato, anche se il banking ha dinamiche diverse perché arriva da un passato di sistemi legacy e da regolamentazioni severe e particolari, oltre al fatto che, soprattutto in Italia, questo comparto ha fatto delle relazioni umane il suo punto di forza e della customizzazione dei sistemi la sua linea guida.

È il banking il mercato di riferimento per GFT?

Sì, noi operiamo principalmente nei settori del banking e dell’insurance, ma vogliamo anche espanderci su altri mercati, come l’automotive e il retail. La spinta che serve all’espansione la daremo proprio facendo leva sulla competenza tecnologica. Noi abbiamo da sempre investito sull’edge e sulle piccole e grandi aziende che portano tecnologie innovative.

Fabrizio Callery, sales director di Gft italia.

Qual è il vostro modello di go-to-market?

La risposta è diversa a seconda del mercato di riferimento. Prima di tutto noi aiutiamo le banche a modernizzare i propri sistemi legacy, con due obiettivi: ridurre i costi ma anche rendere i sistemi aperti e pronti a nuovi tipi di interazione, ad esempio il lavoro dalle 17 alle 8 e non solo dalle 8 alle 17.

Con quali tecnologie?

Le “classiche” come l’intelligenza artificiale, il machine learning e il deep learning. Ma anche i microservizi, che sono fondamentali per realizzare il decoupling, che consente a sua volta di portare, pezzo per pezzo, i sistemi su architetture meno costose e più aperte. Ma come dicevo non c’è solo la tecnologia, anche il fattore umano è importante. Lo si capisce quando bisogna progettare una user experience che sia differenziante e allo stesso tempo naturale, cosa che a noi risulta facile perché abbiamo in casa una web agency. Tutto poi deve essere pensato in modo nativo digitale, non come passaggio dall’analogico. Infine, ma non per importanza, ci sono i dati, il patrimonio più grande e una risorsa unica per poter centrare le esigenze del cliente finale, anche se a nostro parere sono un patrimonio ancora poco sfruttato.

Che cosa state progettando con l’intelligenza artificiale?

Attraverso queste nuove tecnologie si può arrivare a conoscere meglio il cliente e a ottimizzare molti processi, come ad esempio la valutazione del danno in campo assicurativo; noi lavoriamo con Watson di Ibm, con Google ma anche con Rulex Innovation labs, startup italiana basata negli Usa che investe in algoritmi white box e non black box. Per noi è una grande opportunità, perché per funzionare bene, l’intelligenza artificiale deve essere ben “addestrata”, e questo è un compito che spetta ai system integrator.

A parte l’intelligenza artificiale, qual è il futuro dei system integrator?

Il segreto è fare rete, cioè diventare delle business platform. Ogni operatore deve e può cercare guadagni in segmenti dove oggi non ci sono. Facciamo un esempio concreto: il cliente non compri un mutuo, ma una casa, non compra un finanziamento ma una macchina. In pratica si tratta di collegare i sistemi tecnologici delle imprese, cosa che si fa con le Api. Anche noi system integrator possiamo operare queste piattaforme, abilitando più soggetti a fare business attraverso azioni di terzi. Nel mondo automotive, ad esempio, c’è tutto il tema delle finanziarie che stanno dietro i brand automobilistici. È un business che può esplodere e automatizzarsi proprio grazie al paradigma delle business platform.