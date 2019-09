La prossima scommessa di Waymo: fare a meno dei camionisti L’azienda del gruppo Alphabet ha annunciato al Salone Internazionale dell’Auto di Francoforte di voler lavorare allo sviluppo di una tecnologia di guida autonoma destinata ai mezzi pesanti. Pubblicato il 12 settembre 2019 da Redazione

Dopo i robo-taxi a guida autonoma, la prossima scommessa di Waymo saranno i mezzi pesanti driverless: furgoni, furgoncini, camion e quant’altro rientri nella generica definizione inglese di truck. Veicoli decisamente più ingombranti e difficili da guidare rispetto alle automobili, ma che pure - a detta della società nata dalle ceneri di Google Car - potranno muoversi in tutta sicurezza su strada anche senza avere una persona al volante. Anzi, in un futuro in cui sarà sempre più difficile reperire camionisti, i truck senza conducente avranno una chiara ragione d’essere.

Come spiegato da Reuters, l’annuncio della nuova strategia è stato fatto dal Ceo di Waymo, John Krafcik, in occasione di un incontro con Angela Merkel e altri rappresentanti della politica e dell’imprenditoria. Krafcik è volato in Germania per presenziare al Salone Internazionale dell’Auto di Francoforte, in corso dal 12 al 22 settembre, e l’evento per l’azienda del gruppo Alphabet sarà un’occasione per esplorare possibili alleanze.

Waymo, infatti, avrà bisogno di partner commerciali nel campo dell’automotive, che possano affiancarla nell’impresa. “Il ride-hailing è un’importante applicazione per il nostro Driver”, ha detto Krafcik in occasione dell’incontro. “La nostra tecnologia può anche rendere l’autotrasporto più sicuro e solido, e riempire l’urgente necessità di nuovi camionisti in molte parti del mondo”.

Per quanto l’idea possa spaventare, Waymo sta già gettando le basi tecnologiche e commerciali per questo nuovo progetto. “Negli Stati Uniti abbiamo già condotto test su strada del Waymo Driver in autoveicoli di Classe 8”, ha spiegato il Ceo, “e stiamo lavorando a stretto contatto con l’ecosistema: spedizionieri, costruttori di autocarri e fornitori Tier One, per assicurare uno sviluppo di successo”.