La realtà aumentata sarà realtà: Facebook al lavoro su visori Un dirigente dell'azienda di Menlo Park ha confermato alla stampa l'esistenza di un progetto su dispositivi hardware di realtà aumentata. Ma le tempistiche non sono note. Pubblicato il 25 ottobre 2018 da Redazione

Gli occhiali di realtà aumentata di Facebook si faranno. L'azienda di Menlo Park ha confermato le indiscrezioni dei mesi scorsi, e lo ha fatto con entusiasmo: “Sì! Certamente ci stiamo lavorando”, ha detto a un giornalista di TechCrunch Ficus Kirkpatrick , head of augmented reality di Facebook, a Los Angelese in occasione di un evento dedicato alle tecnologie di realtà virtuale e aumentata. “Stiamo realizzando prodotti hardware. E andremo avanti su questo ”, ha proseguito. Dunque l'azienda di Mark Zuckerberg non si sta limitando alla ricerca e sviluppo sulle soluzioni software bensì sta lavorando alla messa a punto di più un dispositivo, per arrivare a definire dei visori da lanciare sul mercato.

Quando e se questo succederà, Facebook avrà completato un tassello ancora mancante nella sua già ampia offerta. Il social network annovera tra le sue acquisioni più importanti quella di Oculus, proprietaria degli omonimi visori di realtà virtuale, mentre la dimensione “mista” e “aumentata” non è ancora stata esplorata a dovere. E potrebbe, in effetti, aprire scenari interessanti di interazione con gli strumenti e con i servizi di Facebook o di Instagram.

I visori AR dunque vedranno la luce prima o poi, ma dalle dichiarazioni rilasciate da Zuckerberg nella primavera del 2017 pare di capire che si dovrà aspettare non poco. “ Non abbiamo attualmente la scienza o la tecnologia necessarie a realizzare gli occhiali di realtà aumentata che desideriamo”, aveva detto il Ceo. “Potrebbero volerci cinque anni o magari sette”.