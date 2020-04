La Regione Campania mette online arte, cultura e film in streaming Nasce Cultura Campania: un portale Web da cui si accede a tour virtuali di mostre e musei, film di rassegne cinematografiche, video e altro ancora. Pubblicato il 10 aprile 2020 da Redazione

L’emergenza del coronavirus guasterà inevitabilmente il ponte di Pasqua a decine di milioni di italiani, ma può aiutarci a riempire il tempo la crescita dell’offerta di contenuti in streaming. Quelli offerti dalle piattaforme Web native, innanzitutto, ma anche quelli riversati online dai canali della Tv nazionale e quelli creati appositamente per YouTube o per i social network da musei, teatri e istituzioni culturali. Un’iniziativa sicuramente interessante è quella realizzata da Minisait (controllata di Indra) e da Almaviva per la Regione Campania: un portale Web, Cultura Campania, attivo da qualche giorno e ancora in fieri, dal quale si accede a contenuti culturali e di intrattenimento legati al territorio.

Raggiungibile all’indirizzo cultura.regione.campania.it, il portale riunisce immagini, video, esperienze immersive, schede informative e altri servizi (come l’accesso a siti di streaming) che permettono di fruire online, gratuitamente, una molteplicità di contenuti. Si va dal tour virtuale del Museo Archeologico partenopeo alla mostra digitale di Madre - Museo d’arte contemporanea Donnaregina, dalla mappa interattiva delle fiction girate in Campania ai film in streaming gratuito dell’Ischia Film Festival, passando per il canale YouTube dell’Archivio di Stato di Napoli, spettacolari video girati da droni e altro ancora.

L’iniziativa rientra nell’ambito del più ampio progetto del Sistema Pubblico di Connettività, mirato a semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini. L’idea è quella di creare un luogo virtuale, sempre più popolato, in cui si incontra il patrimonio culturale e artistico custodito da musei, biblioteche, fondazioni, archivi ed enti culturali della Regione. In futuro, secondo le intenzioni dichiarate, la piattaforma sarà arricchita da funzionalità di Internet of Things, Big Data e intelligenza artificiale, che “permetteranno ai cittadini di consultare e interagire con la cultura da qualsiasi dispositivo, fornendo al contempo alla Regione dati utili a migliorare il servizio di promozione e gestione culturale”.

Una volta superato il difficile momento del lockdown, poi, il portale fungerà anche da collettore e da motore di ricerca per gli eventi e le iniziative del territorio. Il sito Web è affiancato da un’applicazione per smartphone, Artecard, una sorta di pass turistico digitale, utile per poter visitare in modo conveniente le attrazioni della Campania. Non appena sarà possibile ricominciare a farlo.