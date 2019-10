La rete europea di Gtt diventa più completa e veloce Il fornitore di servizi di connettività ha aggiornato la propria infrastruttura europea Tier 1 su diverse tratte e reti metropolitane, fra Londra, Amsterdam, Francoforte, Parigi, Marsiglia e Belgrado. Pubblicato il 29 ottobre 2019 da Redazione

Gtt Communications fa un salto di qualità: il fornitore di servizi Internet, connettività per reti geografiche, software-defined networking e trasporto su fibra ottica ha annunciato di aver aggiornato le principali tratte della propria infrastruttura europea Tier 1 allo scopo di soddisfare la crescente domanda di servizi. Più precisamente, la società ha aggiornato le tratte che collegano i PoP (punti di presenza) di Londra, Amsterdam, Francoforte e Parigi, incluso il collegamento sottomarino tra il Regno Unito e i Paesi Bassi, con l'aggiunta di una rotta in Sud Europa che unisce Madrid e Marsiglia.

Nella città portuale e a Parigi, inoltre, Gtt ha aumentato la capacità della fibra ottica nelle due reti metropolitane. Quella di Marsiglia, in particolare, è stata aggiornata per includere più stazioni di approdo del cavo sottomarino. Gtt, inoltre, ha ampliato la propria rete europea implementando un nuovo PoP a Belgrado, in Serbia.

La rete europea di Gtt

Come è stato realizzato tutto questo lavoro di upgrade? Gtt ha utilizzato il sistema FlexILS di Infinera e il motore ottico ICE4 ad alte prestazioni, con larghezza di banda istantanea. A detta dell’azienda, l'abbinamento di queste tecnologie permette di raddoppiare la capacità della rete, migliorarne le capacità software-defined e assicurare ai clienti un'erogazione più rapida del servizio.

"L'Europa è un mercato molto importante per Gtt”, ha commentato il presidente e Ceo, Rick Calder, “e di conseguenza stiamo continuando a investire nella nostra infrastruttura avanzata di rete per rispondere in modo efficace alla domanda sempre crescente di larghezza di banda dei clienti”. La società è attualmente operativa in 140 Paesi, potendo contare su oltre 600 PoP.