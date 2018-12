La ricetta pugliese a base di cloud piace a sanità e cittadini InnovaPuglia, la società tecnologica in-house della Regione, ha scelto di ammodernare la propria infrastruttura informatica con la tecnologia di Vmware e con il passaggio al cloud. Obiettivo: candidarsi a diventare Polo Strategico Nazionale. Pubblicato il 03 dicembre 2018 da Redazione

La Puglia non è solo sinonimo di mare, tradizioni culinarie e architettura barocca, ma è anche un territorio che si trasforma grazie alla tecnologia e in particolare alla virtualizzazione. Un progetto di rinnovamento informatico incentrato sulle soluzioni di Vmware è stato realizzato da InnovaPuglia, la società tecnologica in-house della Regione, che dal 2008 fornisce servizi Ict agli enti dell’amministrazione locale e agli enti sanitari. Attualmente InnovaPuglia è anche impegnata a contribuire alla definizione e realizzazione del Sistema Digitale Regionale, che includerà sia infrastrutture informatiche di proprietà pubblica e banche dati. Le infrastrutture dovranno diventare dei Poli Strategici Nazionali, cioè dei fornitori pubblici e ufficiali di servizi cloud, a beneficio del territorio.

La Puglia ha accolto questa sfida: diventerà un Polo Strategico Nazionale e, grazie al supporto di InnovaPuglia, potrà “aumentare la capacità di offerta dei servizi a un territorio più ampio, con una migliore qualità e innovando al contempo l'infrastruttura tecnologica che li esprime", come illustrato da Domenico LaForgia, direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione. Dunque i servizi dovranno essere più numerosi, più completi, rivolti a un’utenza più ampia e sostenuti da un’adeguata infrastruttura sottostante. Come poter procedere? La risposta è sintetizzata in una parola: cloud.

Il punto di partenza è stato il data center regionale gestito da InnovaPuglia e caratterizzato da un’alta efficienza e affidabilità. Non potrebbe essere altrimenti: qui sono ospitati i server che gestiscono le operazioni di tutti i medici di base della regione, di tutte le farmacie, dei Centri Unici di Prenotazione (Cup) al servizio di milioni di utenti, nonché i server su cui poggia il sistema informativo regionale. Con questo data center comunicano anche le risorse informatiche del sistema informativo territoriale della Regione Puglia, che è installato in diversi ospedali e che sta passando da un'infrastruttura fisica (fondata su sette centri servizi) a una nuova infrastruttura cloud poggiata sulla piattaforma di InnovaPuglia.

Per poter diventare un Polo Strategico Nazionale, InnovaPuglia aveva la necessità di qualificare il proprio data center e la propria struttura organizzativa secondo gli stringenti requisiti definiti da AgID e poteva farlo attraverso il cloud. Desiderava, inoltre, preservare gli investimenti già compiuti in anni recenti.

Vmware, azienda già nota alla società Ict pugliese, è stata coinvolta nel progetto in qualità di partner tecnologico, che ha aiutato a progettare l’architettura del nuovo sistema informatico ma anche a stabilire diversi “checkpoint” tecnici (momenti di verifica del lavoro del system integrator, sui tempi di avanzamento del progetto e sul rispetto dei livelli di qualità). Il debutto della virtualizzazione nell’infrastruttura di InnovaPuglia risale al 2011, mentre attualmente questa tecnologia è applicata 90% dei sistemi in esecuzione. Nel nuovo progetto, appoggiandosi sia alle soluzioni (Nsx e a vRealize Suite) sia ai servizi professionali di Vmware la società regionale ha trasformato il proprio data center in direzione software-defined.

Con l’adozione della vRealize Suite, in particolare, è stato possibile lanciare un portale di provisioning per automatizzare numerose fasi di attivazione di servizi di infrastruttura e cloud, e sono state introdotte tecniche di virtualizzazione della rete e microsegmentazione. Queste funzionalità hanno permesso di rendere l’infrastruttura più veloce, agile e sicura, nonché più facilmente gestibile e dotata di una maggiore capacità di trasmissione dati.

In questa fase il data center di fornisce prevalentemente servizi di infrastruttura in modalità IaaS, per attività di elaborazione dati, storage, sicurezza e connettività, dunque la gestione dei sistemi e la manutenzione applicativa restano affidati ai system integrator. Il personale di questi ultimi può intervenire sulle componente applicativa e sistemistica, avvantaggiandosi della semplicità d’uso dei pannelli per il provisioning e per la gestione delle risorse It virtualizzate. Ma è solo l’inizio.

“Ci stiamo spostando verso una progressiva automazione del processo di creazione e richiesta di servizi cloud”, spiga Tony Martino, responsabiledel servizio cloud computing e sistemi di InnovaPuglia. “Si tratta per noi di passare a un modello di elaborazione as-a-service, che prevede funzionalità avanzate di virtualizzazione della parte computazionale così come della parte network e sicurezza, in una logica di erogazione cloud. Ciò significa diventare un provider di servizi It per le Pubbliche Amministrazioni Locali che hanno quelle caratteristiche di agilità, elasticità e scalabilità proprie del cloud. Si tratta di un cambiamento generazionale, che corrisponde all’esigenza di erogare servizi Ict in maniera più corrispondente alle esigenze di oggi”.

In sintesi, la virtualizzazione ha permesso alla società di rendere più agile, sicura, efficiente ed elastica la propria infrastruttura It. Il data center può ora erogare servizi in modalità “as-a-Service” a enti sanitari ed enti della Pubblica Amministrazione, riducendo (sia per sé stessa sia per la PA) costi di gestione, logistica, manutenzione dell’hardware, dissipazione del calore e condizionamento. Il cloud ha anche consentito di ridurre drasticamente i tempi di provisioning, mentre l’automazione dell’approccio software-defined ha eliminato la possibilità di errori manuali. Il rinnovamento del data center, infine, va in direzione di una maggiore efficienza e standardizzazione di piattaforme e servizi, elementi che permettono a InnovaPuglia di candidarsi al ruolo di Polo Strategico Nazionale per l’erogazione di servizi Ict della Pubblica Amministrazione.