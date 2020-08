La saga TikTok continua: anche Oracle è interessata? La notizia arriva dal Financial Time, che evidenzia i rapporti tra la società di Larry Ellison e alcuni investitori statunitensi che già detengono quote di ByteDance. Pubblicato il 18 agosto 2020 da Redazione

Secondo il Financial Times, anche Oracle sarebbe in trattativa per acquistare le attività di TikTok negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda. A supporto della sua tesi, il giornale ha anche evidenziato come la società guidata da Larry Ellison stia lavorando con alcuni investitori statunitensi come General Atlantic e Sequoia Capital, che già possiedono una partecipazione in ByteDance, società proprietaria di TikTok.

L’interesse di Oracle si aggiunge a quello, dichiarato, di Microsoft, che da settimane sta portando avanti una trattativa serrata per aggiudicarsi la nota app, prima limitatamente ad alcuni paesi e poi portata a livello globale. In generale, i tempi sono piuttosto stretti e dettati soprattutto dagli ordini esecutivi emessi dal presidente Donald Trump. Il primo dava tempo fino al 20 settembre prima di proibire qualsiasi transazione tra aziende statunitensi e ByteDance, il secondo ha spostato il termine al 12 novembre, ponendo per altro condizioni differenti. La saga continua.