La sicurezza gestita di FireEye fa anche gli straordinari Il servizio di Managed Detection and Response si espande con nuovi piani orari, in modo da garantire copertura anche nei fine settimana e nella fascia notturna. Pubblicato il 18 luglio 2019 da Redazione

Gli attacchi informatici non conoscono orario, agendo instancabilmente il giorno e la notte, anche nel fine settimana. E i servizi di sicurezza gestita si adeguano: così fanno, se non altro, quelli di FireEye. L’offerta che il vendor chiama Managed Detection and Response, un servizio di scoperta e risposta alle minacce (attraverso una combinazione di tecnologie e lavoro di indagine affidato ad analisti), si arricchisce con due nuovi specifici servizi, battezzati Managed Defense Nights and Weekends e Managed Defense for Endpoint Security, entrambi mirati a offrire ai clienti una maggiore flessibilità.

Il primo dei due garantisce la continuità dell’opera di protezione dalle minacce anche al di fuori dall’orario d’ufficio. Il servizio è sempre attivo, in formula “24X7”, cioè nelle ventiquattro ore e anche nel fine settimana, ed è - suggerisce FireEye - ideale per le aziende che hanno centri operativi di sicurezza (SoC) attivi solamente dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno.

Managed Defense for Endpoint Security, invece associa le capacità di rilevamento in tempo reale di FireEye Endpoint Security con funzioni di contenimento one-click e gestione degli allarmi e hunting, nonché con le analisi e le risposte alle minacce fornite da Managed Defense. In sostanza è una soluzione completa di Endpoint Detection and Response (Edr) gestito.

A margine di questi ampliamenti dell’offerta, FireEye ha anche modificato i prezzi degli abbonamenti ai servizi Managed Defense, in modo da offrire ai clienti “un potere d’ordine superiore, razionalizzando il processo d’acquisto e d’aggiornamento”, assicura la società.