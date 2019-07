La Snapdragon 855 Plus fa fare il salto alla realtà aumentata Il nuovo system-on-chip di Qualcomm è la versione potenziata del precedente 855. Incrementi di Cpu e Gpu permettono di migliorare le esperienze di grafica immersiva, gaming e realtà aumentata. Pubblicato il 15 luglio 2019 da Redazione

Lo Snapdragon 855 di Qualcomm si evolve in Snapdragon 855 Plus, una versione potenziata del precedente system-on-chip, che farà funzionare futuri smartphone ottimizzati per il 5G e per la realtà aumentata, oltre che per il gaming. Futuri, sì, ma non lontani: il lancio commerciale dei primi telefoni Android basati su questa piattaforma Soc è atteso nel corso del secondo semestre. Si tratterà di terminali di fascia alta, che saranno strumento di esperienze digitali immersive di videogioco e realtà aumentata, rese possibili anche dalle velocità del 5G.

Snapdragon 855 Plus è sostanzialmente un overclock del modello precedente. Le componenti di connettività restano le medesimo, ovvero un modem Snapdragon X24 LTE 4G integrato nel SoC e un modem X50 5G non integrato. I potenziamenti riguardano, invece, la Cpu e la Gpu: rispettivamente, un nuovo core Kryo 485 operante a 2,96 GHz (anziché a 2,84 GHz) che apporta un aumento di prestazioni single thread del 4,2%, e una Adreno 640 che garantisce performance grafiche migliorate del 15%.

Altra differenza sta nel motore AI Engine, quello dedicato alla gestione degli algoritmi di intelligenza artificiale: aggiornata alla quarta generazione, questa componente può ora elaborare fino a 7 TOPs, cioè settemila miliardi di operazioni al secondo.

“Snapdragon 855 Plus alzerà il livello dell’esperienza per i gamer professionisti grazie a miglioramenti delle performance di Cpu e Gpu e amplificherà le esperienze per 5G, IA e XR, elementi che i nostri clienti Oem ci richiedono”, ha sottolineato Kedar Kondap, vice president, product management di Qualcomm Technologies. L’azienda racchiude nella sigla XR entrambe le “realtà alternative”, quella virtuale e quella aumentata.