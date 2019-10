La strategia marketing di Colt è nelle mani di Yasutaka Mizutani Il manager, già in azienda da dodici anni, vanta una grande esperienza sui mercati europei e asiatici. Pubblicato il 11 ottobre 2019 da Redazione

Colt, multinazionale specializzata in infrastrutture e servizi di rete per data center, ha un nuovo responsabile delle proprie strategie di marketing a livello globale: ha scelto come chief marketing officer un dirigente di grande esperienza, Yasutaka Mizutani. Già in Colt da dieci anni, nel corso della carriera - dopo gli studi di marketing alla Edinburgh Business School della Heriot-Watt University della capitale scozzese - ha ha ricoperto diverse posizioni in Europa e in Asia.

Prima di diventare il nuovo Cmo, all’interno di Colt Mizutani ha diretto il team di Global Business Partner Marketing, con il compito di articolare la strategia nei diversi Paesi. Nel nuovo ruolo, invece, la sua responsabilità sarà quella di definire e garantire la corretta esecuzione della strategia di marketing del gruppo (che mira, fra le altre cose, a una ancor maggiore focalizzazione sul cliente).

Yasutaka Mizutani lavora nella sede centrale di Colt a Londra e, come Cmo, riferisce direttamente al chief commercial officer dell’azienda, Keri Gilder. “Oggi assistiamo ad una rapida trasformazione della nostra società”, ha commentato Gilder. “Tutto procede molto velocemente ed è importante per noi continuare ad evolverci per offrire sempre il massimo valore aggiunto ai nostri clienti. Con la sua vasta esperienza nel marketing digitale in Europa e in Asia e le sue competenze nel marketing analitico, siamo fortementi convinti che il marketing di Colt raggiungerà una nuova dimensione sotto la sua guida”.