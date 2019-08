La vera camicia su misura è cento per cento digitale Apposta ha sede a Londra ma parla italiano. Unisce la tradizione sartoriale marchigiana alle più evolute tecnologie It per offrire al cliente un’esperienza realmente personalizzata Pubblicato il 27 agosto 2019 da Emilio Mango

“Il segreto non è l’idea in sé, ma l’esecuzione, la coerenza nel perseguire gli obiettivi.” Sarà per questo che quando Gianmarco Taccaliti, erede dell’omonimo laboratorio di camiciai di Camerano, in provincia di Ancona, e Gianluca Mei, esperto di marketing e strategie digitali, hanno fondato Neronote nel 2010 (rinnovata poi con il brand Apposta nel 2018), hanno deciso di realizzare un sito di e-commerce per produrre e vendere camicie su misura, non hanno posto limiti al concetto di “su misura”: chi compra su Apposta.com può scegliere tra tremila diversi tessuti e migliaia di opzioni, che combinate consentono miliardi di varianti.

“Se si vuole offrire un vero servizio personalizzato”, dice a IctBusiness Gianluca Mei, “bisogna farlo sul serio: far scegliere tra centinaia o anche migliaia di combinazioni, come fanno i nostri competitor, non vuol dire lavorare su misura. Invece, consentire la realizzazione di miliardi di varianti significa dover gestire una complicazione enorme sia sul fronte della produzione sia su quello della customer experience, ma questa è esattamente la sfida che abbiamo affrontato e vinto”.

Gianluca Mei, co-fondatore di Apposta



Una sicurezza confermata dai fatti, visto che Taccaliti e Mei hanno inanellato un premio dopo l’altro: il brand ha ottenuto il riconoscimento di “migliore e-commerce” al Premio Web Italia 2012, è stato il vincitore del Premio Marzotto Startup Lab 2015 e finalista del Premio WWW- Il Sole 24 Ore e del prestigioso UK E-commerce Award 2018. Apposta è stata anche invitata dalla Commissione Europea nel 2015 come caso europeo di eccellenza dell’innovazione nella catena di fornitura tradizionale alla conferenza sulla Digital Transformation.

“Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni”, racconta Mei, “si è focalizzato sulla promessa al cliente di creare il capo perfetto in termini di gusto (le oltre 3.000 varianti di tessuto, oltre ai diversi tagli e ai dettagli), in termini di misure (con un processo online che consente di avere un’esperienza simile a quella che si ha in sartoria) e in termini di customer satisfaction. Giusto per citare un aspetto tra i tanti: le nostre politiche commerciali prevedono che in caso di insoddisfazione del cliente ci facciamo noi carico dei costi di soluzione del problema”.

Il sito Apposta.com, che IctBusiness ha avuto modo di provare, è in effetti costruito in modo intelligente e dinamico: si adatta al profilo del visitatore, semplificando la navigazione e il processo di acquisto in caso di utente inesperto o arricchendosi di dettagli e opzioni in caso di utente più smaliziato. Nella fase più delicata, quella di raccolta delle misure, algoritmi intelligenti aiutano il cliente a capire se le proporzioni sono corrette e lo guidano nella creazione di un profilo che poi potrà essere riutilizzato per gli ordini successivi (e magari modificato dopo aver “toccato con mano” le prime camicie realizzate. Durante il test effettuato da IctBusiness, tutte le fasi del “journey” sono state più che soddisfacenti, dalla scelta del tessuto alla rilevazione delle misure, e anche la consegna del capo ordinato è stata puntuale, due settimane dopo l’ordine.

“Il mix vincente”, conclude Mei, “di tecnologia, sartorialità e gestione dell’operatività, ci consente di crescere del 100% l’anno, con un volume di camicie prodotte e consegnate che ormai sfiora le 1.000 unità al mese. Abbiamo scelto di collocare l’headquarter a Londra (sei persone, un’organizzazione estremamente agile, che utilizza competenze specializzate di agenzie digitali) per stare il più vicini possibile al centro europeo del fundrising e delle startup, ma produciamo in Italia, dove abbiamo una rete di fornitori ma manteniamo ovviamente il controllo dei processi e della qualità, oltre che della supply chain”.