La virtualizzazione fa male a macOs Catalina 10.15.6 Sembra che nell’ultima versione del sistema operativo per Mac sia presente un bug che causa arresti anomali del sistema, specialmente quando si utilizzano software di virtualizzazione come VirtualBox o VMware. Pubblicato il 28 luglio 2020 da Redazione

Gli utenti del software di virtualizzazione VirtualBox hanno segnalato sul forum che macOs 10.15.6 si arresta in modo anomalo e ripetuto durante l'esecuzione di macchine virtuali. Secondo quanto riferito, la causa sarebbe una regressione nel componente App Sandbox dell’ultima versione del sistema operativo per Mac, che perde la memoria del kernel.

Gli ingegneri VMware hanno diagnosticato il problema e presentato un rapporto "completo" ad Apple, incluso un caso di riproduzione minima, che dovrebbe consentirle di identificare e risolvere facilmente la problematica, azione che secondo gli esperti va fatta velocemente. Le soluzioni suggerite da molti utenti e ingegneri VMware sono quelle di evitare l’installazione di macOs 10.15.6 o lo spegnimento delle macchine virtuali quando non sono in uso.

Spetterà all’azienda della mela sistemare le cose velocemente e rilasciare un aggiornamento software a macOs. Non è chiaro se il problema sia presente nella beta per sviluppatori e in quella pubblica di macOs Big Sur.