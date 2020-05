La Worldwide Developers Conference di Apple sarà solo online Il Coronavirus ha colpito ancora: la WWDC 2020, l’evento dedicato agli sviluppatori della società di Cupertino, inizierà il 22 giugno. Ma gli incontri e i confronti saranno virtuali. Pubblicato il 06 maggio 2020 da Redazione

La Worldwide Developers Conference di Apple, uno dei suoi più importanti eventi annuali, si terrà il 22 giugno, ma solo online. Questo a causa dei problemi e le preoccupazioni legate al coronavirus e le misure di distanziamento sociale che sono tuttora previste in tutta la Silicon Valley. La società della mela ha spiegato che gli sviluppatori avranno libero accesso alla WWDC 2020 tramite la sua app per sviluppatori e il sito Web.

Sebbene la Worldwide Developers Conference sia incentrata soprattutto sui nuovi software, inclusi gli aggiornamenti ai sistemi operativi iOs e MacOs, è capitato che siano stati presentati anche nuovi dispositivi. L'anno scorso, per esempio, Apple ha annunciato la nuova versione del suo desktop all-in-one Mac Pro e il monitor Pro Display XDR, rivolto ai professionisti della grafica e ai programmatori.

In precedenza Apple aveva dichiarato che la WWDC, che si svolge in genere all'inizio di giugno, sarebbe passata alla modalità online quando nella baia di San Francisco - area dove si trova la Silicon Valley - fosse stato istituito il lockdown. Apple è solo l'ultima di una serie di aziende che hanno spostato o annullato eventi a causa del Coronavirus, che si è diffuso in tutto il mondo. Altre società, come i giganti di Internet Facebook e Google, hanno cancellato le conferenze per sviluppatori, che erano previste in primavera. Annullati anche importanti eventi come il festival annuale di musica e tecnologia SXSW, che si svolge in Texas, e l'E3 - Electronic Entertainment Expo di Los Angeles.