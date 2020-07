Le app iOS di Reddit e LinkedIn curiosano nelle clipboard Le due applicazioni per i dispositivi mobili di Apple visualizzano gli appunti generati con qualsiasi combinazione di tasti, anche quando non è necessario. Per entrambe le società si tratta di un difetto di progettazione. Pubblicato il 06 luglio 2020 da Redazione

La funzionalità per la privacy degli appunti inserita nel nuovo iOS 14, ovvero l’invio di un alert quando un'app tenta di copiare le informazioni della clipboard, sta spingendo i più importanti sviluppatori a rendere meno “ficcanaso” le loro applicazioni. Reddit sta rilasciando una fix per rimediare al fatto che la sua applicazione iOS copia i dati degli appunti praticamente con ogni sequenza di tasti, come ha scoperto il cofondatore di Urspace.io Don Morton. Un portavoce della società ha dichiarato che c'è un "codepath" nello strumento di composizione dei post, che controlla i collegamenti web negli appunti e suggerisce argomenti basati su quel link. L’azienda ha anche sottolineato che "non memorizza né invia" i dati delle clipboard e la fix dovrebbe arrivare il 14 luglio.

Come riportato da ZDNet, questo è avvenuto dopo che il vicepresidente di LinkedIn Erran Berger aveva promesso una correzione per un difetto simile - sempre scoperto da Morton - nel suo client iOS. In questo caso, il problema deriva dal "controllo della coerenza" tra la clipboard e quanto viene digitato nella casella di testo. Berger non ha specificato quando arriverà la soluzione, ma ha garantito che un avviso verrà inserito nell’app non appena disponibile.

Questo modo di agire di Reddit e LinkedIn non è corretto, ma nemmeno dannoso, ed è pratica abbastanza comune tra le app iOS, come riporta engadget, ma fa capire che gli alert delle clipboard di iOS 14 sono utili. Infatti dovrebbero rassicurare gli utenti, spingendo gli sviluppatori a raccogliere informazioni sugli appunti solo quando necessario. Potrebbero anche offrire un vantaggio in termini di sicurezza, riducendo le opportunità per gli “intrusi” di acquisire informazioni riservate, in particolare dalle app che condividono gli appunti con i dispositivi Apple nelle vicinanze.