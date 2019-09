Le comunicazioni IoT firmate Teltonika viaggiano con Arrow Arrow Electronic ha siglato un accordo di distribuzione con Teltonika, un fornitore di soluzioni IoT con sede in Lituania e con all’attivo oltre 8,6 milioni di dispositivi venduti. Pubblicato il 04 settembre 2019 da Redazione

Il mondo dell’Internet of Things, inutile ricordarlo, è in continua espansione ed evoluzione, tra sistemi di comunicazione industriale, robotica e sensori. Arrow Electronics allarga la propria offerta in ambito IoT con un nuovo accordo di distribuzione: quello appena firmato con Teltonika, azienda lituana con quartier generale a Vilnius e con all’attivo oltre 8,6 milioni di dispositivi venduti in tutto il mondo. L’offerta include più di cento prodotti hardware e software, destinati sia nello specifico alle comunicazioni Internet of Things e machine-to-machine sia al networking (router, gateway, modem e antenne)

Teltonika può gestire sia l’hardware sia il software su reti 2G, 3G, LTE, Bluetooth, GNSS, GPRS, NB-IoT e di altro genere. I prodotti in portfolio includono funzionalità di geofencing, aggiornamenti del firmware via wireless, il rilevamento dell'accensione, l’immobilizzatore, le chiamate vocali e altro ancora. L’azienda propone, inoltre, tracker portatili per il monitoraggio del carico di rete e di altri dispositivi mobili.

"Teltonika offre ai clienti un facile accesso al mondo dell'IoT", ha spiegato Paul Karrer, direttore del Business IoT di Arrow Ecs in Emea. “Parliamo di un provider ben consolidato e attrezzato, che sta fornendo le più importanti imprese e organizzazioni di tutto il mondo, con una moltitudine di prodotti che assicurano comunicazioni intelligenti e connettività in numerose aree industriali. Teltonika offre una grande varietà di soluzioni, unitamente ai prodotti di networking specifici per il mondo IoT, che consentono ai nostri clienti del canale di poter scegliere tra un’ampia gamma di offerta per soddisfare le esigenze su ogni singolo dispositivo IoT o applicazione dei propri end user".