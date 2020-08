Le minacce alla sicurezza viaggiano via email ma non sono invincibili I cyberattacchi che sfruttano il social engineering si possono fermare solo con soluzioni strutturate su più livelli di difesa e dotate di sofisticate tecnologie di Intelligenza Artificiale. Barracuda Total Email Protection è tra le più efficaci, e si integra anche con l’ambiente Office 365. Pubblicato il 31 luglio 2020 da Redazione

L’approccio olistico, strutturato e integrato è l’unica garanzia di successo contro le nuove minacce veicolate attraverso l’email. Gli attacchi basati sul social engineering (lo studio dei comportamenti individuali degli utenti per poterne carpire informazioni e abitudini) sono infatti talmente subdoli e sofisticati da vanificare l’azione delle soluzioni tradizionali e degli email gateway.

Questo quadro, poco rassicurante, si traduce in un costo per le aziende in termini di tempo, denaro e reputazione del marchio: ransomware, spear-phishing e account takeover sono la causa di ingenti danni, che alcuni analisti stimano in più di 300 milioni di dollari al mese a livello mondiale.

Per questo motivo, negli ultimi anni sono nate “piattaforme di difesa” come Barracuda Total Email Protection, una soluzione efficace per prevenire attacchi mirati basati sul social engineering. Si tratta di un approccio strutturato su più livelli che impiega un gateway per la sicurezza dell’e-mail, la protezione contro le frodi basata sull’intelligenza artificiale e formazione avanzata in materia di sicurezza per aumentare la consapevolezza da parte degli utenti.

Dall’unione di questi elementi deriva una protezione completa che permette di evitare problemi quali il business e-mail compromise, il furto di account e altre minacce e-mail avanzate che colpiscono sempre più frequentemente le aziende di ogni dimensione. La protezione email stratificata di Barracuda Total Email Protection si sviluppa su quattro principali direttrici: la sensibilizzazione degli utenti (attraverso la formazione anti-phishing e le simulazioni continue), la difesa della posta in arrivo (con il blocco dello spear phishing e del furto di account attraverso sofisticati algoritmi di AI), la resilienza e un gateway di ultima generazione.

Barracuda Total Email Protection si integra perfettamente, grazie alle API, con l’ambiente Microsoft 365, e protegge già oggi più di 11 milioni di caselle emal di circa 8.000 organizzazioni a livello mondiale.

