Le novità di Qualcomm a Las Vegas viaggiano in automobile In occasione del Consumer Electronics Show, il produttore di chip ha presentato diverse soluzioni per il settore automobilistico: dai chip per il Wi-Fi, al supporto vocale, ai servizi basati su cloud. Pubblicato il 07 gennaio 2020 da Redazione

Mentre Uber e Hyundai hanno stupito con la presentazione di Uber Elevate, un servizio di taxi volanti basato su mini-elicotteri (con l’obiettivo di portarlo nei cieli cittadini entro cinque anni), al Ces di Las Vegas Qualcomm prosegue il suo viaggio sulle quattro ruote. Un viaggio la cui meta ultima è la guida autonoma ma che ha molte tappe intermedie: la guida assistita, l’infotainment, le interfacce vocali e altre applicazioni basate sulla connettività. In occasione del Consumer Electronics Show in corso nella capitale del Nevada, Qualcomm ha rimarcato il fatto che le proprie piattaforme sono e saranno scalabili, aperte e personalizzabili. In sostanza, adattabili a molti tipi di veicolo e contesti d’uso.

Fra gli annunci di prodotto spicca Snapdragon Ride, una linea di nuovi system-on-chip (SoC) per la guida autonoma. “Oggi siamo lieti di presentare la nostra piattaforma di prima generazione Snapdragon Ride”, ha dichiarato Nakul Duggal, senior vice president, product management, “una soluzione di guida autonoma altamente scalabile, aperta, completamente personalizzabile e fortemente ottimizzata in termini di potenza, progettata per soddisfare una vasta gamma di requisiti, da NCAP a L2+ Highway Autopilot e Robo Taxis”. I SoC possono essere combinati con Snapdragon Ride Autonomous Stack, con le specifiche di una casa automobilistica oppure con algoritmi di livello 1 proprietari.

Per quanto riguarda la connettività a bordo auto finalizzata all’informazione e all’intrattenimento, Qualcomm ha annunciato la soluzione Automotive Wi-Fi 5 e Bluetooth, basata sul chip QCA6595AU. Questo componente assicura trasferimenti dati con performance dual Medium Access Control (MAC) Wi-Fi 5, velocità massima di throughput di 1 Gbps e Bluetooth 5.1, “Come prima soluzione combinata MIMO e SISO Dual MAC Wi-Fi 5 nel settore automotive, il chip QCA6595AU presenta un’ottima combinazione di funzionalità e performance”, ha sottolineato Duggal. Per coloro che utilizzano il Bluetooh per effettuare telefonate mentre sono alla guida, la novità è Qualcomm aptX Voice audio, un nuovo codec che grazie all’utilizzo della frequenza a 32 kHz assicura una migliore qualità, chiarezza e definizione alla voce.

Un ulteriore annuncio è quello di Car-to-Cloud, un insieme di servizi integrati per le automobili connesse, compatibili con le piattaforme Snapdragon Automotive Cockpit e Snapdragon Automotive 4G e 5G: consentono, per esempio, di eseguire aggiornamenti over-the-air, di sbloccare on demand funzionalità o servizi a pagamento, e di raccogliere dati di analisi del veicolo. Chiude la carrellata la nuova reference platform Qualcomm C-V2X, che definisce soluzioni di calcolo e connettività basati su 4G, 5G, servizi di localizzazione multifrequenza GNSS.

A Las Vegas è poi stata ribadita l’alleanza in corso con General Motors, mirata a realizzare insieme soluzioni per la guida connessa su “veicoli di prossima generazione sicuri e intelligenti”, ha fatto sapere Qualcomm. “Come parte integrante della partnership di lunga data, GM intende continuare a lavorare con Qualcomm Technologies per alimentare il cockpit digitale, la telematica e i sistemi avanzati di assistenza alla guida”.