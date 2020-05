Lg Gram: disponibile in Italia la serie 2020 dei portatili ultraleggeri Da fine mese inizia la commercializzazione della nuova gamma di notebook con display da 15 e 17 pollici. Si potranno acquistare su Amazon. Pubblicato il 26 maggio 2020 da Redazione

La gamma 2020 della serie Lg Gram sarà disponibile in Itala a partire dalla fine di maggio. I nuovi modelli, con display da 15 e 17 pollici, potranno essere acquistati su Amazon. Tra le caratteristiche più significative la presenza dei processori Intel Core di decima generazione con grafica Iris Plus e memoria DDR4 a doppio canale estendibile fino a 24 GB, del Wi-Fi 6 e di una porta Thunderbolt 3, che offre una velocità di trasferimento fino a 40 gigabit al secondo.

I notebook della linea Lg Gram sono caratterizzati da un peso di circa 1,3 chilogrammi per il modello da 17 pollici e di meno di 1 kg per quello da 15, e da un’autonomia della batteria dichiarata di oltre 18 ore per il piccolo della gamma e di 17 ore per la versione con display più grande.

La configurazione del modello da 17 pollici (display IPS con risoluzione 2.560x1.600 e formato 16:10) prevede il processore Intel Core di decima generazione nelle versioni i5 con 8 GB di Ram e i7 con 16 GB di memoria DDR4, storage Ssd da 512 GB e slot per un'unità Ssd aggiuntiva. Il modello da 15 pollici è, invece, dotato di display IPS full hd (1.920x1.080) ed è disponibile con processore Intel i5 e i7 di decima generazione e 8 GB di Ram.