LG gram: i notebook superleggeri con schermo fino a 17 pollici Grande display e grande autonomia per i nuovi portatili dell’azienda sudcoreana, che offrono oltre 18 ore di autonomia nonostante pesi molto contenuti: 1,1 e 1,3 chili in base alle dimensioni della macchina. Pubblicato il 26 agosto 2020 da Redazione

Si chiamano LG “gram” e sono i nuovi notebook ultraleggeri proposti dalla società sudcoreana. Risetto alla concorrenza si distinguono per i tagli dello schermo, che sono da 15 e 17 pollici. Nonostante le dimensioni, il peso è davvero contenuto: 1,1 chili per il modello più piccolo, 1,3 per quello più grande. Non per niente sul sito questa macchina viene definita come “il notebook da 17 pollici più leggero del mondo”. Notevole anche la durata dichiarata della batteria, che arriva a 17 ore di autonomia (addirittura 18,5 nel 15 pollici).

LG sottolinea che “i notebook LG gram sono anche robusti e conformi ai rigorosi criteri di durabilità militari statunitensi MIL-STD-810G rispetto a sette fattori di resistenza tra i quali shock, polvere e temperature estreme”.

Dal punto di vista strettamente tecnico, si parla di portatili basati su processori Intel Core di decima generazione con grafica integrata Iris Plus e memoria DDR4 a doppio canale che può arrivare fino a 24 gigabyte. Tra le connessioni sono disponibili tre porte USB di tipo A e una Usb-C compatibile Thunderbolt, un lettore di schede microSd, una Hdmi, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.