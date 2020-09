Lg Wing: uno smartphone con due schermi e uno è rotante Sembrerebbe ormai certo che l’azienda coreana presenterà il prossimo 14 settembre un nuovo telefono con doppio display. Il primo è tradizionale e il secondo, dalla forma quadrata, è girevole. Pubblicato il 03 settembre 2020 da Redazione

Lg ha pubblicato su YouTube un video in cui lascia trapelare la possibilità dell’annuncio, in un evento previsto per il prossimo 14 settembre, dello smartphone “Wing", che sembra abbia due schermi: uno tradizionale e l’altro, dalla forma quadrata, girevole.

In un comunicato stampa l’azienda coreana spiega che il nuovo dispositivo farà parte di un progetto e di una categoria di prodotti che si chiama Explorer Project e “ha lo scopo di stimolare la curiosità e l’entusiasmo tanto necessari al settore mobile, promuovendo una nuova usabilità tramite design innovativi". Il Velvet, lanciato recentemente, farà parte della "Universal Line".

Una delle prime indiscrezioni era arrivata da Android Authority, che qualche giorno fa aveva pubblicato su YouTube un video in cui veniva mostrata una versione “quasi” definitiva dell’Lg Wing. Il nuovo smartphone dovrebbe avere un secondo schermo, posizionato dietro quello principale, che può essere ruotato di 90 gradi in orizzontale, facendo assumendo al telefono una forma a T. Possibili casi d'uso potrebbero essere la visione di video widescreen, in quello che sembrerebbe un orientamento verticale con una mano sola o, come mostrato nel video, consentire la visualizzazione del navigatore a schermo intero con i controlli della musica sul secondo display orientato lateralmente.