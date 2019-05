Linkedin aumenta le capacità di marketing con Drawbridge Il social network ha acquisito l’azienda con sede a San Mateo per arricchire i dati dei clienti e ottimizzare le campagne. Non è stato comunicato il valore economico dell’operazione. Pubblicato il 29 maggio 2019 da Redazione

Acquisizione a tutto marketing per Linkedin. Il social network professionale controllato da Microsoft ha rilevato Drawbridge. Secondo quanto spiegato dall’azienda in un blog post, l’operazione permetterà di aumentare le capacità della piattaforma Marketing Solutions, aiutando di conseguenza i clienti a raggiungere e capire meglio le proprie audience di riferimento. La cifra dell’accordo non è stata comunicata. Drawbridge nasce nel 2011 a San Mateo, in California, e sfrutta l’intelligenza artificiale e il machine learning su vasta scala per “costruire soluzioni democratiche per la gestione dell’identità”. Che cosa significa? Secondo il sito Web dell’azienda, la soluzione Full-Resolution Identity “collega, unifica e arricchisce i dati dei clienti per ottenere una vista completa delle persone con cui si fa business. In questo modo è possibile creare esperienze impareggiabili”.

In questi otto anni Drawbridge ha raccolto circa 69 milioni di dollari di finanziamenti, con investimenti provenienti da colossi del private equity come Sequoia e Kleiner Perkins. Per Linkedin è la 22esima acquisizione e la seconda degli ultimi otto mesi. Sembra quindi che Microsoft voglia lasciare ancora la propria indipendenza al social network professionale, rilevato nel 2016 per 26,2 miliardi di dollari.

Linkedin ha avvisato i propri utenti che, mentre l’operazione di acquisizione di Drawbridge verrà finalizzata (non sono però state fornite tempistiche), “continueremo a garantire il rigido controllo che membri e clienti hanno sui dati condivisi con noi”.