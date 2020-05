Lo smart working "a tempo" proposto da Consys.it e Zscaler Le due aziende hanno deciso di proporre alle imprese una soluzione in cloud basata su Zscaler Private Access. Dopo i primi tre mesi si può decidere se proseguire con il servizio per il resto dell’anno. Pubblicato il 21 maggio 2020 da Redazione

Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, le imprese hanno dovuto attrezzarsi per consentire ai dipendenti di operare in smart working, cercando di coniugare le esigenze del momento con l'attenzione da non abbassare sul fronte del controllo dei costi e della sicurezza. Le soluzioni ideali dovrebbero essere totalmente scalabili, implementabili in tempi rapidi e allineate ai vincoli di budget, poiché l'acquisto di dispositivi legati all’uso temporaneo dello smart working potrebbe risultare costoso e non essere più necessario in futuro.

Per questo, il system integrator Consys.it ha deciso di utilizzare la relazione esistente con Zscaler per spingere sulla soluzione Zscaler Private Access (Zpa), proponendo un’offerta che prevede la sottoscrizione in cloud della soluzione per dodici mesi, con l’opzione però, dopo i primi tre mesi, di cancellare l’abbonamento, in relazione all'eventuale riduzione delle esigenze di lavoro in smart working dei collaboratori aziendali.

Zpa offre un accesso alla rete Zero Trust, senza collegare gli utenti alla rete o esporre le applicazioni a Internet: “L’emergenza dettata dal Covid-19 ha dimostrato che lavorare da casa rappresenta la nuova normalità – sottolinea Luca Brignoli, sales manager di Consys.it – e molte aziende si sono strutturate per consentire ai collaboratori di poter lavorare al meglio da remoto. Ma non per tutti sarà necessario mantenere queste infrastrutture anche in futuro e, quindi, vogliamo offrire alle imprese l’opportunità di valutare la soluzione cloud con un abbonamento solo per i primi tre mesi, valutando poi se rinnovare il servizio per il resto dell’anno”.

La soluzione Zpa consente di raggiungere tutte le applicazioni (interne nei data center on-premise o IaaS), consente di gestire l’identità digitale degli utenti aziendali in cloud e permette di effettuare una configurazione rapida della tecnologia di accesso da remoto.

La promozione è valida per tutti i nuovi clienti di Zscaler Private Access e terminerà il 31 luglio 2020.

Luca Brignoli, sales manager di Consys.it