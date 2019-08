Lo spionaggio degli hacker cinesi prende di mira anche l’Italia Il gruppo cybercriminale Apt41, originario della Cina, ha colpito aziende nei settori della sanità, gaming, high-tech e media. Anche in Italia, ammonisce FireEye. Pubblicato il 08 agosto 2019 da Redazione

Spiano, ma puntano anche al profitto. I membri del gruppo cybercriminale Apt41, originario della Cina, negli ultimi sette anni almeno hanno realizzato colpi di vario tipo, finalizzati sia allo spionaggio di dati e segreti industriali sia ai ricatti. Scoperto da FireEye, il gruppo è attivo almeno dal 2012 e forse, suggerisce la società di sicurezza informatica, dietro ci sarebbe la sponsorizzazione del governo di Pechino.

Gli strumenti usati sono quelli tipici delle campagne di spionaggio mirate a fini di guadagno personale, ma le risorse che intuibilmente finanziano le attività sono più elevate, dunque è ipotizzabile una sponsorizzazione statale. Come spiegato da Sandra Joyce, senior vice president of Global Threat Intelligence di FireEye, “L’aggressività e la persistenza delle loro operazioni, sia a scopo di spionaggio che di criminalità informatica, contraddistinguono APT41 da altri avversari, rendendoli una grande minaccia per molteplici settori industriali”.

Gli obiettivi variano seconda del bersaglio. Le campagne di spionaggio hanno colpito le organizzazioni del settore sanitario, dell’high-tech e delle telecomunicazioni, puntando a scovare informazioni strategiche (per esempio, su dispositivi medici e diagnostici) o segreti industriali. Le intrusioni criminali a sfondo finanziario sono più evidenti nel settore dei videogiochi, dove si sono visti casi di manipolazione di valute virtuali e tentativi di distribuzione di ransomware. Altri attacchi si sono rivolti a istituti di istruzione superiore, al settore militare e della difesa, a operatori turistici e ad agenzie di stampa.

Ma la notizia che ci interessa è soprattutto un’altra: Apt41 ha colpito anche in Italia. Siamo, infatti, uno dei 15 Paesi finiti nel radar degli attacchi, insieme a Francia, India, Giappone, Myanmar, Paesi Bassi, Singapore, Corea del Sud, Sudafrica, Svizzera, Thailandia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Hong Kong.