Lutech acquisisce un partner d’eccellenza di Salesforce Completata l’acquisizione di Enigen, società di business consulting multinazionale, che in Italia vanta l’unico centro autorizzato di formazione certificata per le soluzioni Salesforce. Pubblicato il 01 luglio 2019 da Redazione

Gruppo Lutech si ingrandisce con l’acquisizione di Enigen, una società di business consulting multinazionale, che vanta una particolare specializzazione sull’offerta di Salesforce. L’operazione, già completata, ha messo nelle mani del compratore il 100% del capitale sociale di Enigen, contribuendo all’allargamento di un player già inserito in un gruppo internazionale di grandi dimensioni.

Acquisita nel 2017 a Oep (One Equity Partners), una società di private equity di Chicago, Lutech è attualmente una realtà composta da più aziende, che operano sia come vendor di soluzioni tecnologiche proprietarie sia come rivenditore sia come system integrator. Enigen, fondata nel 2004, è un’aggiunta strategica per il gruppo: oltre a essere un Platinum Partner di Salesforce (al pari di Ten, società già parte del Gruppo Lutech), ha anche l’unico centro autorizzato di formazione certificata in Italia sull’offerta del vendor di San Francisco, sinonimo di Fra Torino, Milano, Roma e Napoli lavorano in Enigen circa 75 persone: consulenti, esperti di system integration, di formazione e governance.

“Il mercato della consulenza Salesforce in Italia è oggi in una fase di consolidamento”, a commentato Gianluigi Sorrentino, digital customer engagement practice leader del Gruppo Lutech. “Unendo la forza di due Platinum Partner come Ten e Enigen, ci posizioniamo sul mercato con una practice di 235 specialisti con 250 certificazioni Salesforce e un training center specializzato, unica struttura italiana accreditata dal vendor, che ha erogato in questi anni oltre cento corsi a clienti e partner”.