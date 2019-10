MacOS Catalina: più sicurezza, app a 64 bit e dialogo con l’iPad MacOS Catalina è un cambiamento vero nel mondo Apple, un’evoluzione non solo grafica e di stile ma sostanziale per il sistema operativo dei Mac e dei Macbook. Con macOS 10.5, ora disponibile in download dopo mesi di anticipazioni e preview, gli utenti rinunciano a qualcosa e guadagnano su altri fronti. Il primo è quello delle applicazioni: solo quelle a 64 bit sono supportate, mentre quelle a 32 bit non sono eseguibili su questa versione del sistema operativo. Si tratta certamente di un’evoluzione prima o p Pubblicato il 08 ottobre 2019 da Redazione

MacOS Catalina è un cambiamento vero nel mondo Apple, un’evoluzione non solo grafica e di stile ma sostanziale per il sistema operativo dei Mac e dei Macbook. Con macOS 10.5, ora disponibile in download dopo mesi di anticipazioni e preview, gli utenti rinunciano a qualcosa e guadagnano su altri fronti. Il primo è quello delle applicazioni: solo quelle a 64 bit sono supportate, mentre quelle a 32 bit non sono eseguibili su questa versione del sistema operativo. Si tratta certamente di un’evoluzione prima o poi inevitabile per le piattaforme software, ma è bene tenerne conto e verificare che le proprie app di riferimento non siano ancora ferme ai 32 bit prima di installare Catalina.

C’è un’altra “scomparsa” sul nuovo macOS, di cui già Apple ci aveva anticipato tutto: quella di iTunes. Tutte le funzioni della piattaforma-negozio negli anni hanno trovato dei doppioni in altre applicazioni, come Apple Music (che può gestire i file audio locali e la libreria di iCloud), come Apple Tv (per i contenuti video) e come il Finder (per la gestione di iPhone e iPad e per il il backup). I videogiochi passano invece sotto l’ala di Apple Arcade, una piattaforma che propone titoli esclusivi (un centinaio, al momento) per i dispositivi della Mela.

Accanto agli aggiornamenti delle singole applicazioni e utility, degne di nota sono le aggiunte fatte sul fronte della sicurezza. L’applicazione Find My (Dov’è) è stata potenziata per aiutare a ritrovare un computer smarrito: può ora geolocalizzare un sistema macOS anche se non connesso a Internet, utilizzando altri dispositivi Apple collocati nei dintorni. L’azienda sostiene di aver migliorato anche Gatekeeper, lo strumento che verifica l’assenza di vulnerabilità all’interno delle app scaricate dall’App Store o dal Web. La funzione di blocco di attivazione, già disponibile per iPhone e iPad, è ora supportata anche su tutti i computer dotati di chip Apple T2 Security: questo significa che, in caso di smarrimento, sono il proprietario può inizializzare e riattivare il Mac.

Altre novità riguardano il rapporto fra sistemi Mac e iPad. L’applicazione Sidecar consente di associare al computer un tablet con sistema operativo iPadOS, utilizzabile come secondo schermo. L’iPad può essere collegato tramite cavo Usb o in wireless e da quel momento diventa o una “estensione” dello schermo del Mac o un “telecomando” con cui poter controllare alcune applicazioni. Ulteriori potenziamenti riguardano Note, Mail, Safari e i controlli vocali di Siri: tutti i dettagli sono elencati sul sito di Apple.