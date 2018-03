Macron corre veloce sull’Ia: investimento da 1,85 miliardi Il presidente francese accoglie a braccia aperte i colossi dell’hi-tech e apre i cordoni della borsa: Samsung e Fujitsu inaugureranno due centri di ricerca per l’intelligenza artificiale ed entro il 2022 Parigi vuole guidare la rivoluzione digitale europea. Pubblicato il 30 marzo 2018 da Redazione

La Francia sta provando a proporsi come capofila europeo nell’ambito della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale. Emmanuel Macron ha deciso di premere l’acceleratore sull’hi-tech e, dopo aver incontrato a gennaio i vertici di Google e Facebook ha bissato in queste ore ricevendo a Parigi diversi rappresentanti di Samsung e Fujitsu. Il colosso sudcoreano ha annunciato che inaugurerà in Francia il suo terzo hub di ricerca e sviluppo sull’intelligenza artificiale (dopo quelli aperti in madrepatria e negli Usa), con l’obiettivo di assumere un centinaio di esperti. Progetto analogo per Fujitsu, che avvierà i lavori per il suo primo centro europeo di questo genere in collaborazione con la prestigiosa École polytechnique. Ma, più in generale, stupisce il febbrile attivismo di Macron nel campo tecnologico.

Il presidente ha annunciato un piano di investimenti di 1,85 miliardi di dollari sull’Ia, da portare a termine entro il 2022, allo scopo di frenare la “fuga dei cervelli” che si laureano nei migliori atenei transalpini per poi scappare nella Silicon Vallley. O, ultimamente, anche in Cina. Il Paese del Dragone ha già dichiarato “guerra” agli Stati Uniti sul fronte dell’intelligenza artificiale, con una serie di investimenti monstre da diluire nel corso dei prossimi anni.

A imporre l’agenda a Macron su questi temi sembra essere Cédric Villani, eclettica star della matematica francese e vincitore della medaglia Fields nel 2010, considerata il premio più prestigioso per gli studiosi di questa materia. Nel giro di un anno Villani è diventato uno dei consiglieri più fidati dell’inquilino dell’Eliseo ed è stato lui stesso a presentare il piano di investimenti sull’Ia.

“La scienza e la politica faticano a parlarsi”, ha spiegato il ricercatore e parlamentare 44enne, “il mio lavoro è rinforzare questo rapporto. La Francia guiderà il resto d’Europa” in questo mercato, ha aggiunto. Uno dei pilastri del nuovo piano transalpino riguarda il sistema educativo e le metodologie di insegnamento della matematica in classe.