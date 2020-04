Maggiore sicurezza nella release di Zoom in arrivo in settimana La versione 5.0 integrerà la crittografia Aes a 256-bit Gcm per proteggere meglio i dati dei meeting. Rivista anche l’esperienza utente con nuove funzioni. Pubblicato il 23 aprile 2020 da Redazione

Dopo le numerose polemiche di questi ultimi mesi sulla sicurezza di Zoom, programma per videoconferenze che in questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus ha visto crescere a dismisura i suoi numeri, l’azienda corre ai ripari. La società ha infatti annunciato che nella versione 5.0, di prossimo rilascio verrà integrata la crittografia Aes a 256-bit Gcm. Inoltre, l’account amministratore potrà scegliere quali data center regionali potranno essere utilizzati per ospitare i meeting virtuali.

“Sono orgoglioso di questo primo passo fatto nell’ambito nostro piano di 90 giorni, ma questo è solo l'inizio", ha affermato Eric S. Yuan, Ceo di Zoom. “Conquisteremo la fiducia dei nostri clienti e manterremo un’elevata attenzione per fornire la piattaforma più sicura”.

La crittografia Aes a 256-bit Gcm offre maggiore protezione e resistenza alle manomissioni ai dati dei meeting in transito sulla rete, migliorando riservatezza e integrità quando si utilizzano Zoom Meeting, Zoom Video Webinar e Zoom Phone. La versione 5.0 di Zoom, che dovrebbe essere disponibile entro questa settimana, supporta la crittografia Gcm che avrà effetto una volta abilitati tutti gli account. A livello di sistema questo avverrà il prossimo 30 maggio.

La nuova release presenta anche diverse novità a livello di esperienza utente e controlli. Le funzionalità di sicurezza sono ora raggruppate per un più facile accesso, mentre la “sala di attesa” è ora attivata per default in tutte le licenze Education, Basic e Pro. Nella dashboard, gli amministratori con piani aziendali o education possono visualizzare il modo in cui le loro riunioni si connettono ai data center Zoom.

I limiti del sistema crittografico di Zoom erano emersi all’inizio di questo mese quando si erano registrate incursioni da parte di hacker, tanto che la società aveva deciso di affidarsi a un nuovo responsabile per la sicurezza. Questo non ha purtroppo impedito che i dati di mezzo milioni di utenti venissero messi in vendita sul “dark web”.