Maggiore velocità e protezione dei dati nelle laser di Kyocera Tre nuovi modelli della linea Ecosys (P3145dn, P3150dn e P3155dn) riducono del 13% i tempi della prima stampa, rispetto alla precedente generazione e permettono di crittografare i dati ancor prima della memorizzazione su disco. Pubblicato il 12 agosto 2019 da Redazione

Ecologiche lo sono da sempre, ma ora le stampanti Kyocera della linea Ecosys sono anche più veloci e ancor più sicure di quanto non fossero in passato. Debuttano nell’offerta tre nuovi modelli per la stampa monocromatica e per il formato A4, identificati dalle sigle P3145dn, P3150dn e P3155dn. Si distinguono per alcune specifiche tecniche, fra cui il volume di pagine prodotte al minuto alla massima velocità, ma tutti si rivolgono ai piccoli e medi gruppi di lavoro. Dotate di cassetto alimentatore multiformato da 100 fogli, grazie alla tecnologia laser sono altamente produttive, efficienti e pensate per sostenere elevati volumi di stampa.

Oltre ad aggiornamenti del design, questi tre modelli si distinguono da quelli precedenti per un diverso flusso di controllo del motore poligonale impiegato nei sistemi, grazie al quale i tempi di lancio della prima stampa si riducono (in media, del 13% rispetto a modelli di precedente generazione). Le nuove stampanti, inoltre, sono compatibili con tre diverse tipologie di toner.

Kyocera ha fatto progressi anche sul fronte della sicurezza. Nella configurazione standard delle nuove stampanti è incluso quello che l’azienda chiama “Data Security Kit”, una risorsa che permette di crittografare i dati ancora prima che vengano memorizzati su un disco rigido: si offre così ai clienti un’ulteriore garanzia a protezione dei documenti e delle informazioni.

Le specifiche tecniche della Ecosys P3145dn includono una produttività massima di 45 pagine A4 stampate in un minuto in modalità duplex e 22 pagine e mezzo in A4, una risoluzione massima di 1200 x 1200 dpi e un tempo di 5,3 secondi per sfornare la prima stampa. La Ecosys P3150dn arriva a 50 pagine A4 in fronte/retro e a 35 e mezzo in modalità classica, offre una risoluzione massima di 1200 x 1200 dpi e impiega non più di 5,4 secondi per produrre la prima pagina. La Ecosys P3155dn porta il limite di velocità a 55 pagine al minuto in duplex e a 39 in modalità normale, mentre la risoluzione massima è la stessa degli altri due modelli e l’intervallo di tempo per la prima stampa è di appena 4,5 secondi.