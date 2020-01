Microsoft Dynamics 365 si trasforma per unire negozi ed e-commerce Dynamics 365 Retail diventa Dynamics 365 Commerce, soluzione completa di funzionalità per la vendita tradizionale e l’e-commerce. In Microsoft Teams debutta l’opzione “walkie-talkie”. Pubblicato il 10 gennaio 2020 da Redazione

La vendita sui canali tradizionali del retail e l’e-commerce sono ormai le due facce della stessa medaglia per molti operatori. Per questo Microsoft è in procinto di trasformare la suite Dynamics 365 Retail in una soluzione ancor più completa e progettata in ottica “omnicanale”, sotto al nuovo nome Dynamics 365 Commerce. Il passaggio avverà formalmente il 3 febbraio, con un upgrade automatico, lasciando agli attuali clienti di Dynamics 365 Retail la libertà di continuare a usufruire dell’offerta già attiva senza variazioni di costi, oppure di aggiungervi (a pagamento) le nuove funzionalità per il commercio elettronico e per i call center.

La suite riveduta e ampliate combina i dati di back-office, quelli in-store, quelli del call center e altri tratti dal customer journey per trasformare l’esperienza dei clienti sia nei negozi sia nell’online. L’idea è quella di permettere agli operatori del retail di gestire più attività in modo coerente, attraverso un unico centro di monitoraggio e analisi dei dati.

In contemporanea alla notizia della disponibilità generale di Dynamics 365 Commerce, fissata al 3 febbraio, è stato annunciato un nuovo template dedicato al retail, disponibile all’interno di Azure IoT Central (il nome è Azure IoT Central Micro Fulfilment Center). Altre novità sono arrivo su Microsoft 365 (la suite in precedenza chiamata Office 365) e Teams (la piattaforma di collaboration per aziende e gruppi di lavoro). Per quanto concerne il primo dei due prodotti, la notizia che è prossimamente, da qui alla fine di marzo, debutteranno “applicazioni dedicate al settore retail e di una nuova funzione di autenticazione via Sms, che miglioreranno la gestione dei dispositivi condivisi e l’onboarding di nuovo personale”.

Teams, invece, si arricchisce di nuovi strumenti utili per la gestione dei dipendenti, l’assegnazione dei compiti, la pubblicazione e la reportistica, oltre una funzionalità chiamata Walkie Talkie. Stando alle anticipazioni fornite, quest’ultima “permette di trasformare tablet e smartphone aziendali in walkie-talkie sicuri, estendendo il campo di azione delle tradizionali ricetrasmittenti”.