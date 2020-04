Microsoft e Vodafone insieme per accelerare la digitalizzazione Le due aziende annunciano una partnership per sviluppare soluzioni che supportino le imprese nel processo di digitalizzazione delle modalità di lavoro. Pubblicato il 21 aprile 2020 da Redazione

Microsoft e Vodafone Business hanno siglato un’intesa triennale che prevede un approccio e un’analisi congiunta al mercato italiano allo scopo di individuare le priorità dei clienti e offrire un portafoglio di servizi volti ad abilitare nuovi modelli di lavoro e business più efficienti e sicuri: dallo smart working alle soluzioni cloud per la business continuity, passando per i servizi a supporto della produttività. Questa collaborazione amplia e rafforza una relazione strategica, già consolidata negli ultimi anni, con lo scopo di avviare nuove prospettive di sviluppo, basate sulle rispettive competenze.

“Le tecnologie digitali si stanno dimostrando essenziali per la sostenibilità dei modelli di business. E questo sarà ancora più evidente nella definizione della nuova normalità nella vita delle persone e delle organizzazioni”, afferma Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia. “Con Vodafone Business siamo al fianco delle imprese in questo percorso di trasformazione”.

La partnership tra le due aziende si propone di sviluppare soluzioni che prevedano l’integrazione dei prodotti Microsoft (Microsoft 365, Teams e Surface) con i servizi Vodafone (dalla connettività all’IoT), in modalità as-a-service. Un altro elemento importante della collaborazione sarà lo sviluppo congiunto di un’offerta basata sul cloud privato di Vodafone e su quello pubblico di Microsoft Azure.

“Continuare ad accompagnare le realtà italiane nel percorso di trasformazione digitale è un imperativo e mai come ora le nuove tecnologie si stanno rivelando degli alleati preziosi per ripensare le modalità di lavoro e i modelli di business”, commenta Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia. “Il nuovo accordo con Vodafone capitalizza un’intesa consolidata, che negli anni ci ha visto collaborare per offrire le nostre soluzioni e le nostre competenze a supporto delle aziende di qualsiasi settore e dimensione”.

La collaborazione prevede anche lo sviluppo di servizi a supporto della digitalizzazione dei processi di business, a partire dalla modularità della piattaforma Dynamics 365: dalla gestione dei clienti e delle risorse (Crm ed Erp) a soluzioni complesse di data analytics. Vodafone Business e Microsoft Italia puntano anche a realizzare congiuntamente applicazioni rivolte a specifici settori verticali, sfruttando Power Apps di Microsoft e la qualità della Giga Network di Vodafone.