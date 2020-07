Microsoft introduce nuove funzionalità per il browser Edge Durante l’evento digitale Inspire sono state annunciate diverse novità che riguardano la sicurezza, le raccolte e le richieste di attivazione delle notifiche dei siti web, che non appaiono più sotto forma di pop-up. Pubblicato il 27 luglio 2020 da Redazione

Microsoft Inspire, l’evento che si è svolto in maniera digitale il 21 e 22 luglio, è stata l’occasione per l’azienda di annunciare nuove funzionalità del browser Edge, che sono principalmente focalizzate sugli utenti aziendali, molti dei quali attualmente operano in remote working.

Durante l'evento, Microsoft ha presentato due studi indipendenti di NSS Labs, nei quali Edge risulta il browser migliore in termini di difesa da phishing e malware, che rappresentano un problema importante durante la pandemia, soprattutto se si lavora da casa. Sono stati apportati numerosi miglioramenti al servizio Microsoft Defender SmartScreen: per esempio una maggiore protezione da siti dannosi che reindirizzano durante il caricamento e il blocco frame di primo livello, che li sostituisce completamente con la pagina di sicurezza.

Nuove funzionalità anche per le raccolte, che ora sono disponibili sul dispositivo mobile: poiché i browser si sincronizzano, è possibile utilizzarle dovunque e con qualsiasi device. Inoltre si può aggiungere una nota o un commento a un elemento di una raccolta e modificarne il colore di sfondo.

Un altro cambiamento riguarda i pop-up mostrati da diversi siti per chiedere di attivare le notifiche relative agli aggiornamenti e alle notizie pubblicate. In un post pubblicato sul blog Microsoft li ha definiti “fastidiosi e distraenti” e, raccogliendo i feedback degli utenti, ha deciso di “nascondere” queste richieste. Con Edge 84 sono mostrate di default nella barra degli indirizzi e in maniera silenziosa, ma questa funzione può essere disattivata.