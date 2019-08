Microsoft: Java ok, ma senza Oracle, possibilmente In via di definizione l’acquisizione di jClarity, società britannica che, contribuendo al progetto AdoptOpenJdk, propone tool di sviluppo e ottimizzazione delle performance. Pubblicato il 21 agosto 2019 da Redazione

Microsoft ha di fatto messo le mani su jClarity, una società londinese che risulta principale contributore al progetto AdoptOpenJdk e propone strumenti indirizzati essenzialmente all’ottimizzazione delle macchine virtuali Java. Secondo quanto si legge nei documenti ufficiali, l’azienda fornisce strumenti di analisi e controllo delle prestazioni software, basati su machine learning, progettati per risolvere problemi di performance Java in ambienti cloud e desktop.

Microsoft ha riconosciuto di aver utilizzato in modo crescente il linguaggio controllato da Oracle, soprattutto per lo sviluppo di Azure HdInsight e Minecraft. Secondo il vendor, clienti come Daimler, Adobe e Société Générale hanno trasferito i loro workload di produzione Java su Azure, per sfruttare il peso crescente di Linux in questo mondo.