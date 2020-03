Microsoft Teams migliorerà le riunioni in smart working Nell’applicazione di videoconferenza e file sharing debutteranno entro l’anno alcune novità, fra cui l’eliminazione del rumore in tempo reale e la funzionalità di “alzata di mano” per chiedere la parola. Pubblicato il 19 marzo 2020 da Redazione

Lavorare in smart working sta diventando giocoforza un’esperienza familiare per milioni di italiani, anche per chi prima dell’emergenza coronavirus non aveva mai usato tecnologie di collaborazione e comunicazione diverse dall’email: cade perciò a fagiolo l’annuncio di alcune novità in arrivo per Microsoft Teams, la piattaforma di videoconferenza e collaborazione a distanza della società di Redmond. Arriveranno, un po’ alla volta, entro la fine di quest’anno.

Una tra le più utili è sicuramente la funzionalità di eliminazione del rumore in tempo reale, che durante le videoconferenze permetterà di ridurre i rumori di sottofondo che disturbano la comunicazione. Preziosa specie nei meeting piuttosto affollati, poi, è la funzionalità di “alzata di mano”, con la quale i partecipanti alla riunione virtuale potranno facilmente chiedere la parola senza il rischio di essere ignorati né di interrompere chi sta parlando.

Teams permetterà anche di aprire le chat in una finestra separata, così da potersi spostare più semplicemente da una conversazione all’altra. Prezioso, poi, è il supporto offline, grazie al quale in caso di connettività scarsa o assente si può continuare a leggere e a scrivere nella chat.

Altre novità riguardano applicazioni e integrazioni utili a specifiche categorie di lavoratori o contesti. Attraverso la nuova integrazione fra Teams e i dispositivi indossabili di RealWear chi opera “sul campo” potrà facilmente comunicare a distanza con colleghi, supporto tecnico, utenti e via dicendo. Teams, inoltre, potrà interagire con l’applicazione Microsoft Bookings, utile per la pianificazione e la gestione degli appuntamenti virtuali. Si amplia, infine, l’ecosistema di dispositivi certificati Teams: vi entrano Yealink VC210 (un sistema per piccole sale riunioni che unisce speaker, microfoni e videocamera con un’esperienza Teams nativa) e le cuffie Bose Noise Cancelling 700 UC, disponibili nei prossimi mesi.

Declinata in una versione gratuita e in due edizioni a pagamento (Business Essentials e Business Premium), proprio in questi giorni la piattaforma Mircrosoft Teams compie tre anni. Dal suo lancio a oggi, fa sapere Microsoft, è arrivata a per conteggiare 44 milioni di utenti attivi giornalieri e a vantare tra i suoi clienti 93 delle aziende Fortune 100. Una ventina di società clienti hanno al loro interno oltre 100mila dipendenti che usano Teams attivamente, e tra queste spiccano Sap, Accenture, Ernst & Pfizer e Continental AG.