Microsoft torna agli aggiornamenti completi del sistema operativo A partire dal prossimo luglio, gli update rilasciati dall’azienda non riguarderanno solo la sicurezza, ma anche le funzionalità. Questo vale a partire da Windows 10 1809, e per Windows Server. Pubblicato il 22 giugno 2020 da Redazione

Alla fine della settimana scorsa Microsoft ha annunciato un cambio di strategia sul fronte degli aggiornamenti. Infatti, dopo una “pausa” dovuta alla pandemia da Covid-19, in cui ha rilasciato solo update legati alla sicurezza, dal mese di luglio riprenderà con quelli completi, ma solo da Windows 10 1809 e successivi, e per Windows Server.

Gli aggiornamenti di Windows, che Microsoft ha chiamato aggiornamenti C e D, in quanto legati al rilascio nella terza e quarta settimana di ogni mese, erano stati interrotti a maggio. "Abbiamo valutato la situazione della salute pubblica e comprendiamo che questa sta influenzando i nostri clienti", aveva dichiarato Microsoft in un post del 24 marzo.

"Torneremo a distribuire le versioni opzionali a luglio 2020 [...] per fornire nuovamente la possibilità di testare le fix non di sicurezza contenute nell’Update Tusday (o "B") pianificato per il prossimo mese", ha scritto Chris Morrissey, che fa parte del team di assistenza e delivery di Windows, in un post del 17 giugno su un blog aziendale.

Prima dell'interruzione, gli aggiornamenti C e D venivano utilizzati per testare le correzioni non di sicurezza, che sarebbero poi state rilasciate ufficialmente il mese successivo, come parte dell’onnicomprensiva Patch Tuesday (quella del secondo martedì del mese, chiamato da Microsoft "Update Tuesday", e che è stato per lungo tempo il giorno in cui la società rilasciava le fix di sicurezza a correzione delle vulnerabilità dei prodotti). In sostanza le preview - gli aggiornamenti C e D - sono sempre state opzionali, e servivano all’azienda come test preventivo.