Microsoft vuol diventare la regina dell’ambiente entro dieci anni La società di Redmond si è impegnata a raggiungere entro il 2030l’obiettivo delle emissioni di gas serra “negative”: annullerà le proprie attuali e compenserà quelle passate. Pubblicato il 17 gennaio 2020 da Redazione

Dopo la recente presentazione del piano di investimenti per il Green Deal europeo (mille miliardi di euro in dieci anni) e dopo un 2019 in cui il problema del surriscaldamento globale è balzato all’ordine del giorno (almeno dal punto di vista mediatico, se non politico), le grandi e inquinanti aziende tecnologiche vogliono dare il loro contributo alla salvaguardia dell’ambiente. Microsoft ha appena annunciato un obiettivo di lungo periodo ambizioso: diventare un’azienda “carbon negative”, cioè a impatto ambientale “inferiore a zero”, entro il 2030.

Negli ultimi anni ridurre le emissioni di gas serra e i consumi energetici è diventata una questione di immagine ma anche una consapevolezza importante per i principali operatori di data center hyperscale, come appunto Microsoft e con lei Google, Amazon, Facebook ed Apple: tutte queste aziende, chi più chi meno, stanno facendo ricorso in modo massiccio alle energie rinnovabili, in un mix di idroelettrico, fotovoltaico ed eolico. Anche alcune grandi aziende tecnologiche cinesi, come Alibaba, stanno facendo progressi, sebbene senza accontentare del tutto le aspettative di una Ong come Greenpeace.

Ora la società di Redmond, che con Azure è il secondo operatore di cloud computing pubblico al mondo (dopo Aws), ora vuol diventare il primo della classe con la promessa annunciata durante un evento organizzato nel suo quartiere generale. Il Ceo dell’azienda, Satya Nadella, affiancato dal presidente Brad Smith, dalla direttrice finanziaria Amy Hood, e dal chief environmental officer Lucas Joppa, ha annunciato che da qui a dieci anni Microsoft sarà in grado non solo di azzerare le proprie emissioni di agenti inquinanti, ma anche di rimuovere parte di quelle già prodotte da altri.

La società, inoltre, si è impegnata a dimezzare (rispetto ai livelli attuali, cioè 16 milioni di tonnellate di gas inquinanti stimati per quest’anno) la quantità delle proprie emissioni annue entro il 2030. Il calcolo includerà sia le emissioni dirette, causate dai data center, dagli edifici e dai campus di proprietà, sia quelle create lungo la supply chain di Microsoft, da impianti produttivi e logistica. C’è poi un ulteriore obiettivo, più distante nel tempo ma anche più impegnativo: entro il 2050, l’azienda dovrà aver eliminato dall’atmosfera le proprie emissioni “storiche”, ovvero la somma di quelle prodotte dal 1975, anno di fondazione.

(Fonte: Microsoft)

Ma come sarà possibile realizzare tutto questo? Qualche indicazione l’ha fornita Brad Smith, spiegando che entro il 2025 sarà raggiunto il pareggio fra l’energia “non pulita” consumata e quella rinnovabile acquistata. Entro il 2030, inoltre, nei campus della multinazionale circoleranno unicamente veicoli elettrici. A detta di Nadella, dall’esperienza dell’ultimo decennio è possibile dedurre un insegnamento: la tecnologia che non rispetta i principi etici e ambientali “può fare più danni che altro”. Le società tecnologiche, quindi, devono impegnarsi a contrastare il surriscaldamento climatico per evitare “conseguenze devastanti”.