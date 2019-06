Mirella Cerutti prende le redini di Sas in Italia Già country manager delle filiale italiana, ora Cerutti assume anche il ruolo di managing director, lasciato libero da Marco Icardi. Pubblicato il 25 giugno 2019 da Redazione

Le redini di Sas in Italia ora sono tutte nelle mani di Mirella Cerutti: già country manager dal gennaio del 2017, ora assume anche il ruolo di managing director, che dal 2010 era stato ricoperto da Marco Icardi. Come spiegato sinteticamente dall’azienda, Icardi lascia Sas Italy “per dedicarsi al proprio progetto imprenditoriale”. Dunque, anziché assegnare un ruolo tanto importante a un volto nuovo, l’azienda ha scelto di puntare sulla certezza di una dirigente ben conosciuta e già in carica da due anni e mezzo come country manager.

Cerutti può vantare in Sas un carriera più che ventennale: entrata in azienda nel 1996, ha assunto via via incarichi di crescente responsabilità. In qualità di managing director, ora riporterà direttamente a Riad Gydien, senior vice President South Emea di Sas.

“Voglio farmi promotrice della cultura analitica nelle tante realtà del nostro Paese, sia Pmi sia grandi aziende, con un’attenzione particolare allo sviluppo delle competenze in ambito advanced analytics, intelligenza artificiale e machine learning”, ha dichiarato la nuova managing director e country manager. “Credo fortemente nell’importanza di fare rete, mettendo a fattor comune le capacità di aziende, Pubblica Amministrazione, università e partner per innescare il processo di trasformazione e sviluppo delle imprese italiane, in ottica data-driven”.