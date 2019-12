Missione bassa latenza con l’australiana Exablaze per Cisco La società specializzata in networking ha annunciato l’intenzione di acquisire Exablade, azienda che produce software, switch, Fpga e altri apparati di rete per applicazioni critiche o a intenso consumo di dati. Pubblicato il 17 dicembre 2019 da Redazione

Cisco viaggia fino all’Australia per garantire bassissima latenza ai propri clienti. Viaggia metaforicamente, s’intende, perché australiana è Exablaze, società che prossimamente sarà acquisita dal colosso statunitense del networking. È stato annunciata la chiusura dell’accordo di acquisizione che permetterà di “completare le attuali tecnologie di switching di Cisco con switch basati su Fpga di layer-1 e schede di rete a latenza ultra-bassa”.

Exablaze sviluppa e produce, infatti, Field Programmable Gate Array, switch di layer 1 e 2, schede di rete, adattatori e altri apparati fisici di networking, oltre a software e firmware, tutti orientati allo scopo di offrire la minima latenza possibile.

Tra i clienti della società australiana primeggiano service provider, banche e istituti finanziari, e in generale la destinazione dei prodotti di Exablaze sono le applicazioni mission-critical e quelle a intenso utilizzo di dati (machine learning, intelligenza artificiale, trading finanziario, supercalcolo, processi di data center, cloud ed edge computing). “Insieme Cisco ed Exablaze accelereranno le piattaforme switch di prossima generazione e creeranno ulteriori potenziali opportunità di sinergia nei segmenti dell’intelligenza artificiale e del machine learning”, si legge in una nota.

Il valore dell’acquisizione non è stato comunicato. Exablaze è in ogni caso una società multinazionale di non piccole dimensioni, con uffici a Sydney, Melbourne e New York e team commerciali dedicati a Londra e Shanghai; è distribuita in 12 Paesi da una trentina di rivenditori.