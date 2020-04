Motorola pensa in grande e lancia Edge ed Edge+ I nuovi smartphone top di gamma condividono schermo curvo da 6,7 pollici, connettività 5G e audio di alto livello. A differenziarli il sistema di fotocamere, il processore e la batteria. Pubblicato il 23 aprile 2020 da Redazione

Dopo tante indiscrezioni e vere e proprie fughe di notizie, i nuovi smartphone top di gamma marcati Motorola sono una realtà. La società ha annunciato ieri sera i modelli Edge ed Edge+, entrambi caratterizzati da connettività 5G e da un display curvo ai bordi da 6,7 pollici. Il modello più performante integra il processore Snapdragon 865 di Qualcomm e ben 12 GB di memoria Ram Ddr5. Il sistema di antenne 5G consente di collegarsi a frequenze mmWave e a frequenze sotto i 6 GHz, garantendo compatibilità 5G globale e una velocità massima che arriva fino a 4 Gbps. Il nuovo Motorola Edge+ supporta anche il Wi-Fi 6.

Lo schermo ha un rapporto di 21:9, che facilita l’utilizzo del telefono con una sola mano, ha una frequenza di aggiornamento di 90H e supporta l’HDR10+. La tecnologia audio è fornita da Waves, azienda premiata con il Technical Grammy Award, e questo consente di avere una potenza e una qualità, a detta di Motorola, mai sentiti prima su uno smartphone.

Il sistema di fotocamere è stato studiato in modo da avvicinarsi il più possibile alla qualità fotografica e video delle reflex professionali. La fotocamera principale ha un sensore da 108 megapixel, con una sensibilità alla luce quattro volte superiore a quella dei prodotti concorrenti. Il sistema di tripla fotocamera offre un obiettivo per ogni scatto: teleobiettivo da 8 megapixel, ottica super-grandangolare da 16 megapixel e sensore Macro Vision per foto a distanza ravvicinata. I video possono essere realizzati con risoluzione fino a 6K e mentre si effettuano le riprese è possibile anche scattare fotografie da 20 megapixel.

Come da tradizione Motorola, il sistema operativo Android 10 è in versione “stock”, cioè non modificata. La società ha però aggiunto My UX, che attraverso l'app Moto permette di personalizzare la propria esperienza d’utilizzo. Alle già note Moto Experience, come l'accensione della torcia con un movimento a martello e l’utilizzo della fotocamera con la rotazione del polso, My UX permette di ascoltare musica, guardare video e giocare con impostazioni personalizzate e controlli avanzati.

Infine, la batteria integrata ha una capacità di ben 5.000 mAh, permettendo così di arrivare fino a due giorni di autonomia. La ricarica può avvenire anche senza fili. Il Motorola Edge+ sarà disponibile da maggio con un prezzo suggerito al pubblico di circa mille e duecento euro.

Chi cerca un prodotto dalle caratteristiche interessanti, ma non così esasperate, troverà interessante il Motorola Edge, basato sul processore Qualcomm Snapdragon 765: ha una batteria leggermente meno capiente (4.500 mAh) e il sistema fotografico - sempre basato su tre ottiche - ha l’obiettivo principale che si ferma a 64 megapixel. Tutto questo ha consentito a Motorola di posizionare il prezzo a 700 euro. Anche l’Edge sarà disponibile a partire dal mese prossimo.