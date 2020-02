Motorola Razr arriva in Italia, affiancato dal Moto G8 Power Lo smartphone pieghevole a conchiglia è ufficialmente disponibile anche nel nostro Paese. Il marchio di Lenovo ha anche presentato un nuovo modello di fascia media, che punta su fotografia e autonomia energetica. Pubblicato il 07 febbraio 2020 da Redazione

Il chiacchierato Motorola Razr, riedizione dello storico telefonino a conchiglia, con un po’ di ritardo è finalmente arrivato sul mercato: in Italia lo si può acquistare, al momento, nei negozi Tim al costo di 1.599 euro, anche rateizzabili. In un secondo momento il Razr verrà distribuito anche su altri canali di vendita. Si tratta chiaramente di uno smartphone di lusso, che segna il salto di Motorola nella fascia di prezzo super premium e nella categoria dei dispositivi pieghevoli. Il marchio, un tempo statunitense ma oggi appartenente a Lenovo, non si è però limitato né a imitare le scelte fatte dalla concorrenza (Samsung con il Galaxy Fold e Huawei con il Mate X, entrambi lanciati un anno fa) né a riproporre il medesimo design del vecchio Razr del 2004.

Il Razr 2020 vanta due schermi touch, uno pieghevole con diagonale da 6,2 pollici e uno più piccolo schermo secondario, da 2,7 pollici, che permette di visualizzare notifiche, scattare selfie, eseguire pagamenti, riprodurre musica, attivare il Google Assistant, il Wi-Fi o il Bluetooth.

L’altra novità di prodotto ora ufficialmente disponibile è il Moto G8 Power, uno smartphone da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ (2300x1080 pixel) e dal peso di 195 grammi. Tra le sue caratteristiche spicca una particolare attenzione alla durata della batteria, che misura 5.000 mAh e garantisce, sulla carta, fino a 188 ore di riproduzione musicale ininterrotto o 21 ore di riproduzione video. Non manca la funzione di ricarica rapida.

Notevole è anche il comparto fotografico: fotocamera posteriore quadrupla (composta da una lente principale da 16 megapixel, un teleobiettivo con zoom ottico, una lente grandangolare e una macro) e singola anteriore da 16 megapixel. All’interno lavorano un processore Qualcomm Snapdragon 665 a otto core e 4 GB di memoria Ram, mentre per l’archiviazione sono disponibili 64 GB di spazio (espandibili con scheda microSD). Il Moto G8 Power viene proposto in Italia al prezzo di circa 250 euro (249,99 euro). Il suo lancio, ha fatto sapere l’azienda, è un modo per festeggiare il traguardo dei 100 milioni di smartphone della gamma Moto G venduti.