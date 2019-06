Multifunzione per piccoli uffici: Epson cala il poker I modelli Workforce Wf-2810dwf, Wf-2830dwf, Wf-2835dwf e Wf-2850dwf offrono stampa fronte/retro in formato A4 e cartucce extralarge con colori separati. Arriveranno a settembre. Pubblicato il 05 giugno 2019 da Redazione

Epson arricchisce la propria famiglia di multifunzione Workforce calando il poker. L’azienda ha presentato i modelli Wf-2810dwf, Wf-2830dwf, Wf-2835dwf e Wf-2850dwf, pensati per piccoli uffici. I dispositivi offrono stampa fronte/retro in formato A4, cartucce d’inchiostro extralarge con serbatori singoli per ogni colore e display Lcd, che mette tutte le funzionalità a portata di dito. Le versioni 2830dwf, Wf-2835dwf e Wf-2850dwf includono inoltre un alimentatore automatico di documenti (Adf) da trenta pagine per eseguire scansioni e fotocopie e inviare via fax più pagine alla volta. Grazie alle connessioni Wi-Fi e Wi-Fi Direct è possibile utilizzare l'applicazione mobile Epson iPrint (iOs e Android) per lanciare la stampa da smartphone e altri dispositivi.

Il software Email Print permette invece di inviare i documenti tramite posta elettronica. Workforce Wf-2850dwf integra anche la funzione Scan-to-Cloud, con cui è possibile archiviare e condividere file online in ambienti Box, Dropbox, Evernote o Google Drive. La soluzione richiede l'accesso a un account Epson Connect.

I nuovi modelli di multifunzione A4 Workforce Wf-2810dwf, Wf-2830dwf, Wf-2835dwf e Wf-2850dw di Epson saranno disponibili a partire da settembre 2019.