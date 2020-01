Nanolearning, lo studio a portata di smartphone che “imita” Instagram Tra i più giovani si affermerà nuovo modello di e-learning, basato su uno studio in pillole e modellato sull’esempio delle Storie di Instagram e Snapchat. Ce ne parla Cornerstone On Demand. Pubblicato il 23 gennaio 2020 da Redazione

Nanolearning, un nuovo modo di imparare, che si concilia con gli stili di vita più frenetici e scarseggianti di tempo libero. Significa, sostanzialmente, impegnarsi per uno studio “in pillole” che però dev’essere continuativo per poter produrre risultati e una competenza solida. Un metodo che ha certamente qualche limite, ma anche diversi meriti e, soprattutto, potenzialità di crescita. Geoffroy de Lestrange, product marketing & communication director Emea di Cornerstone On Demand, scommette sul fatto che nel 2020 questa modalità di apprendimento prenderà piede, sfruttando la naturale inclinazione dei più giovani verso gli smartphone e le app.

Geoffroy de Lestrange, product marketing & communication director Emea di Cornerstone On Demand

Secondo le statistiche, nel 2020 la forza lavoro globale sarà composta per il 24% dai nativi digitali: un quarto dei lavoratori saranno quindi i giovani della Generazione Z e le imprese dovranno essere ben attrezzate per attirarli sin dall’inizio della loro carriera. Da un recente studio è emerso che la Generazione Z possiede tutti i requisiti per essere definita la generazione più diversificata, meglio istruita e con il più spiccato spirito imprenditoriale che si sia vista finora. Alla luce di ciò, le uniche imprese a sopravvivere saranno quelle che sapranno adattarsi, soddisfare le aspettative in continua evoluzione delle persone e offrire percorsi di formazione continua. Il capitale umano è il fulcro di un’azienda e, per cavalcare l’onda del cambiamento, i leader dovranno innanzitutto adottare un approccio esperienziale.

La Generazione Z è anche la più tecnologica in assoluto, essendo cresciuta in un mondo dominato dagli smartphone e nel quale le informazioni sono state da sempre a portata di clic. Lo stile di vita indotto dalla tecnologia e le aspettative elevate di una generazione che vive nell'era del “tutto e subito” impongono alle imprese nuove sfide: occorre ripensare a come inserire questi nuovi lavoratori nel contesto aziendale, come promuoverne la crescita, ma soprattutto assicurarsi che mettano a frutto tutto il loro potenziale.

L'e-learning si evolve

Si entra nell’era del nanolearning. Questa nuova modalità di apprendimento prevede contenuti pensati per essere fruibili dai dispositivi mobili e non richiedere più di un paio di minuti di attenzione, fornendo rapidamente brevi nozioni su un determinato argomento, sfruttando le caratteristiche delle Storie di Snapchat e Instagram e risultando, quindi, particolarmente accattivanti per la Generazione Z. Al contrario di prima, quando si studiava principalmente in classe, a una determinata ora e in un posto specifico dove tutti erano seduti ad ascoltare una persona che parlava, il nanolearning può essere fruito nel momento preferito dall’utente e dovunque: una metodologia che incontra il gusto dei lavoratori più giovani e molto impegnati, che potrebbero avere solo qualche ritaglio di tempo qua e là da dedicare alla formazione.

Padroneggiare le competenze chiave

Sebbene le tecniche di nanolearning non forniscano conoscenze da esperti in tutti i campi, possono risultare utili per determinati argomenti, come ad esempio i corsi strettamente dedicati allo sviluppo di determinate competenze professionali o alla conoscenza del galateo da ufficio e delle buone maniere professionali. L’acquisizione di queste competenze interpersonali è una strategia di empowerment che aiuta questa generazione a fornire il proprio contributo più rapidamente e ad avere successo già nel primo anno di impiego. A beneficiarne, oltre ai soggetti coinvolti, saranno naturalmente le aziende che ne coltivano il talento e che potranno così contare su visioni al passo coi tempi e su una ventata di nuove idee.

Una forza lavoro più preparata per il futuro

La tecnologia continuerà a rivoluzionare le nostre vite, cambiando il nostro modo di pensare e di apprendere. Basti osservare l'effetto a catena delle piattaforme come Netflix e Amazon per comprendere quanto una tecnologia possa essere rivoluzionaria e come possa trasformare la nostra prospettiva sulle attività di tutti i giorni. Per le imprese è importante rimanere al passo con le novità nel settore consumer e, in particolare, con il loro impatto sui più giovani che si affacciano al mondo del lavoro. I dipendenti non possono sprecare tempo a districarsi in processi confusi o complicati: hanno bisogno di strumenti nuovi che li mettano immediatamente nelle condizioni di intraprendere la scelta che desiderano in quel momento e che li aiutino a costruire il percorso verso il ruolo a cui aspirano. Se volete investire nella crescita della Generazione Z e di tutti i vostri giovani dipendenti, assicuratevi che le vostre iniziative siano davvero di impatto.