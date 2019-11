Nasce Impresoft Group : il software "italiano" c'è e vuol crescere Impresoft, Brainware, 4ward, Gruppo Formula e Qualitas Informatica si uniscono a formare un unico gruppo da 55 milioni di euro di fatturato. Il target sono le Pmi, bisognose di soluzioni digitali innovative. Pubblicato il 21 novembre 2019 da Ezio Viola

La nascita di Impresoft Group dà diversi segnali positivi sulla vivacità del mercato del software e servizi in Italia. Questa nuova realtà nasce attraverso l'aggregazione e la progressiva integrazione di cinque società consolidate sul mercato italiano nelle soluzioni di Business Application, con il contributo significativo anche di un fondo di Private Equity. Le società sono Impresoft, Brainware, 4ward, Gruppo Formula e Qualitas Informatica e insieme ora formano un gruppo da 55 milioni di euro di fatturato, con 18 sedi sul territorio, 430 addetti e circa 3.000 clienti.

Questo significa guardare con interesse al mercato nazionale delle società di software e servizi che operano in un mercato Ict che ha ripreso a crescere, e anche la consapevolezza di alcuni imprenditori “smart” sul fatto che occorra fare massa critica per far evolvere l'offerta nelle nuove aree tecnologiche e applicative legate alla trasformazione digitale (come cloud, analytics, intelligenza artificiale) per essere un partner affidabile e concreto per il mercato delle medie e piccole imprese. Ovvero le imprese che più hanno bisogno di accelerare questo processo di innovazione con il digitale e che oggi costituiscono la solida base clienti da cui Impresoft Group parte.

Tale ampia e importante base clienti, come primo passo, avrà la possibilità di ampliare e crescere più velocemente nel processo di trasformazione digitale, partendo da soluzioni già presenti in molti segmenti verticali del settore manifatturiero, dei servizi e del retail retail; poi, progressivamente, sarà possibile integrare queste soluzioni e farle evolvere con i nuovi “digital enabler” innovativi, in particolare cloud, analytics e AI.

Questa grande opportunità potrà essere colta dal Gruppo Impresoft se la sfida dell’integrazione sarà gestita velocemente, con cura e attenzione da parte del management, senza perdere pezzi di valore. La sfida riguarderà infatti sia l'integrazione societaria sia, parallelamente, quella dell'offerta complessiva di servizi e soluzioni attraverso una strategia di go-to-market e di posizionamento coerente, che valorizzi asset digitale e proprietà intellettuali esistenti e le competenze distintive presenti, senza creare distrazioni presso i clienti.

Ezio Viola, amminsitratore delegato di The Innovation Group