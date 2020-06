Nasce Sky WiFi, il nuovo servizio ultra broadband di Sky Parte di un ecosistema personalizzabile e sicuro, è pensato per supportare tutte le attività e funzionalità future, come quelle della smart home, degli oggetti connessi, dell’Internet delle cose. Pubblicato il 17 giugno 2020 da Redazione

Il nuovo servizio ultra broadband Sky Wifi è disponibile da oggi per gli abbonati che risiedono in 26 città e grandi comuni italiani, tra i quali alcuni capoluoghi di regione come Milano, Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Bari, Cagliari, Perugia e Palermo, che entro l’estate diventeranno centoventi.

Sky Wifi si basa sulla rete Ultra Network di Sky, che sfrutta la fibra Ftth (Fiber to the home) di Open Fiber, in pratica il cosiddetto “ultimo miglio” (il tratto che va dalla centralina all’abitazione) per entrare nelle case degli abbonati. In questo modo il provider aggiunge, all’offerta di contenuti e l’esperienza di visione di Sky Q, una connessione che dovrebbe essere stabile e dalle prestazioni elevate.

Lo Sky Wifi Hub, un hub intelligente, che utilizza la tecnologia messa a punto da Comcast, crea un ecosistema che permette di utilizzare al meglio e simultaneamente tutti i device connessi (tv, computer, tablet, smartphone, console da gioco), anche nelle ore di punta e con tutta la banda necessaria per scaricare contenuti, vederli in streaming o giocare online. Questo grazie a un algoritmo che elabora in tempo reale i dati dei dispositivi usati all’interno dell’abitazione. Inoltre l’hub garantisce la copertura completa del segnale anche in case di grandi dimensioni e su più piani, attraverso gli Sky Wifi Pod, dispositivi di piccole dimensioni che creano una rete “mesh” (unica, senza interruzioni) in tutta l’abitazione.

L’app dedicata Sky Wifi consente di gestire in modo semplice e personalizzato la propria rete ultra broadband, anche da remoto. È anche possibile creare un profilo per ciascun componente del nucleo familiare, mettere in pausa il Wifi o pianificare l’orario di spegnimento dei device associati a un profilo. Con il Parental Control, inoltre, si garantisce ai propri figli una navigazione sicura e protetta da contenuti non adatti alla loro età.