Nel secondo trimestre 2020 le vendite di pc sono in lieve rialzo Secondo i dati resi noti da Gartner, dopo il calo causato dal Covid-19, le spedizioni sono aumentate complessivamente del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sul podio Lenovo, tallonata da Hp. Pubblicato il 10 luglio 2020 da Redazione

Dopo le difficoltà dei primi tre mesi del 2020, dovute alla crisi economica e alle restrizioni causate dalla pandemia da Covid-19, nel secondo trimestre le vendite di pc si sono riprese, segnando un incremento del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. I dati sono stati resi noti in un comunicato rilasciato da Gartner, nel quale la società di ricerche sostiene che le ragioni principali sono due: l’acquisto di nuovi dispositivi per il remote work e la scuola online, e il fatto che i negozi e gli store specializzati hanno riaperto i battenti.

Lenovo ha mantenuto il primo posto con il 25% di market share, seguita da vicino da Hp che detiene il 24,9% di quota di mercato. Le società hanno registrato, rispettivamente, un aumento delle spedizioni del 4,2 e del 17,1 per cento. La top five vede anche la presenza di Dell, Apple e Acer, che si posizionano al terzo, quarto e quinto posto. La crescita a doppia cifra dei portatili ha compensato il calo del 44% dei pc desktop.

Nel secondo trimestre del 2020 le vendite di pc nella regione Emea sono aumentate del 20%, la crescita maggiore registrata in oltre dieci anni. Questa domanda eccezionalmente forte è stata dettata dalla necessità di attrezzarsi, a causa del Covid-19, per operare in remote working e per fornire ai ragazzi la possibilità di seguire le lezioni online.

“La crescita sarà solo temporanea e l’aumento nella domanda di portatili non continuerà oltre il 2020, poiché le vendite sono state principalmente dettate dalle esigenze aziendali a breve termine, a causa dell'impatto della pandemia da Covid-19", afferma Mikako Kitagawa, analista di Gartner.