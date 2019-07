Nell’Italia “di periferia” arriva la fibra ottica di Tiscali L’operatore annuncia il debutto dell’offerta su fibra ottica in settanta comuni delle aree C e D, a fallimento di mercato, dove ha messo un piede grazie all’accordo con Open Fiber. Pubblicato il 29 luglio 2019 da Redazione

Le velocità della fibra ottica non sono più una prerogativa delle grandi o medie città. Una settantina di comuni italiani appartenenti alle aree a fallimento di mercato o “bianche, quelle che Infratel cataloga come “C” e D”, da qualche giorno può contare su servizi di trasmissione dati con velocità fino a 1 Gbps. Ad annunciarli è Tiscali, uno tra gli operatori di telecomunicazione impegnati a portare servizi su rete ottica nelle aree bianche attraverso l’infrastruttura di Open Fiber. La tecnologia usata è la Ftth, Fiber to the home, che porta il cavo ottico direttamente dentro a uffici e abitazioni (la Fttc, Fiber to the cabinet, raggiunge invece le centraline di zona).

I settanta comuni ora raggiunti da Tiscali coprono dieci regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana, Umbria) e 22 province (Bergamo, Bologna, Caserta, Catania, Como, Cremona, Ferrara, L’Aquila, Latina, Livorno, Matera, Messina, Milano, Monza e Brianza, Pescara, Potenza, Roma, Siena, Terni, Udine, Varese, Viterbo), per un totale di quasi 95mila famiglie. Si dividono tra aree C, cioè quelle in cui è conveniente investire a fronte di contributi, e aree D, dove secondo la definizione di Infratel non esistono condizioni per investimenti privati neanche in presenza di incentivi.

La nuova proposta di Tiscali, denominata “UltraInternet Fibra”, prevede un abbonamento mensile di 26,95 euro (con attivazione e modem gratuiti e i primi due messi offerti in promozione), senza limiti di traffico dati e con velocità massima di 1 Gbps. Per i soli clienti privati è compresa nel pacchetto anche la fruizione gratuita dei film e delle serie Tv di Infinity per due mesi. A questa offerta si affianca quella premium, da 29,95 euro al mese, chiamata UltraInternet Fibra Full e inclusiva di chiamate illimitate senza scatto alla risposta e sei mesi di utilizzo gratuito di Infinity.