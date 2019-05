Nella vision di Microsoft Modern Os è la piattaforma del futuro L’azienda ha descritto come dovrebbe essere il sistema operativo di domani: flessibile, in grado di supportare input diversi, capace di aggiornarsi senza interrompere l’esperienza utente, costantemente connesso al cloud e sicuro. Pubblicato il 30 maggio 2019 da Redazione

Sicuro di default, sempre connesso (anche e soprattutto al cloud), che garantisca aggiornamenti fluidi, “multi-senso” e flessibile per essere utilizzato senza problemi su dispositivi molto diversi tra loro. Sono questi gli ingredienti principali di quello che Microsoft, durante il Computex di Taipei, ha chiamato Modern Os: un sistema operativo del futuro che possa sostenere la nascita di una nuova generazione di Pc e dispositivi di computing. Parlare di un sostituto di Windows 10 pare prematuro, ma in un blog post l’azienda di Redmond ha descritto per filo e per segno la propria vision. Per esempio, un Modern Os dovrebbe garantire aggiornamenti invisibili e affidabili, eseguiti sempre in background e quindi senza interruzioni. Inoltre, tutti gli elementi interni della piattaforma dovrebbero rimanere isolati (lo stato separato dal sistema, il computing dalle applicazioni e così via): in questo modo gli utenti dovrebbero essere protetti dalle minacce cyber.

Non possono mancare ovviamente il 5G e il cloud, con il secondo elemento ormai centrale nelle architetture informatiche moderne. La nuvola dovrebbe consentire esperienze migliori, spostando la capacità di elaborazione delle macchine offsite: “Esperienze alimentate anche dall’intelligenza artificiale: un Modern Os è consapevole di quello che un utente farà il giorno dopo e lo aiuterà a portare a termine i propri compiti”.

A livello di form factor, Microsoft punta a sviluppare una piattaforma che sappia rispondere a molteplici input: tocco, voce, penna e anche lo sguardo delle persone. Questa caratteristica è strettamente legata alla tipologia di dispositivo su cui verrà installato il sistema operativo: dai Pc desktop ai laptop, passando per smartphone, indossabili, smart speaker e quant’altro si trovi già oggi sul mercato (e che arriverà in futuro).

“Questi abilitatori sostengono la nostra visione di un Modern Os e forniranno gli elementi base per l’evoluzione dell’ecosistema dei Pc, permettendo ai partner di creare esperienze che sappiano mettere l’essere umano sempre più al centro. Come Microsoft stiamo investendo per arrivare a questo livello, sfruttando i vantaggi degli avanzamenti tecnici a livello di silicio, di potenza, del cloud e di intelligenza artificiale”, ha concluso Nick Parker, corporate vice president, consumer and device sales dell’azienda statunitense.