Networking industriale più sicuro: Cisco acquisisce Sentryo Non si conosce il valore economico della transazione. L’azienda francese sviluppa la piattaforma Cybervision per fornire visibilità, integrità e sicurezza dei sistemi Ics. In arrivo novità targate Cisco basate sull’intelligenza artificiale. Pubblicato il 11 giugno 2019 da Redazione

L’ultima manovra di mercato di Cisco guarda alla protezione delle reti industriali. L’azienda ha annunciato l’intenzione di acquisire Sentryo, realtà francese specializzata nel mercato della sicurezza applicata ai sistemi Ics (Industrial Control Systems). Il valore economico dell’operazione non è stato annunciato. Sentryo, con sede vicino a Lione, sviluppa la soluzione Cybervision per settori come l’energetico, il manifatturiero, i trasporti e l’oil and gas. La piattaforma fornisce visibilità completa e garantisce integrità e sicurezza dei sistemi per prevenire e affrontare gli attacchi cyber. Secondo dati di Zk Research il 55 per cento delle aziende pensa di non conoscere (o conosce poco) i dispositivi presenti nelle proprie reti. Inoltre, i terminali presenti in questi ambienti integrano raramente solidi elementi di sicurezza.

A inizio anno Cisco ha svelato un’architettura di rete integrata che estende le funzionalità del networking basato sugli intenti all’Internet of Things edge per fornire maggiore flessibilità, protezione e scalabilità. Grazie alla tecnologia Sentryo, il colosso californiano sarà in grado di incrementare la sicurezza con la piena visibilità dei dispositivi negli ambienti operational technology (Ot). L'acquisizione dovrebbe concludersi entro la fine di ottobre.

In queste ore l’azienda guidata da Chuck Robbins ha introdotto anche alcune novità basate sull’intelligenza artificiale per facilitare la gestione delle reti. Le funzionalità permettono ai team It di ottenere maggiore visibilità, con la correlazione costante dei dati generati in locale e quelli aggregati de-identificati, insight più specifici per identificare preventivamente i problemi e azioni guidate.

In quest’ultimo caso, Cisco sfrutta algoritmi di machine learning e flussi di lavoro automatizzati per eseguire le fasi logiche di risoluzione dei problemi che un tecnico dovrebbe eseguire per chiudere il ticket. In questo modo l’It possono identificare discrepanze e vulnerabilità in tempi minori.

Infine, il vendor sta introducendo nuove integrazioni per garantire un’esperienza sicura e coerente e soddisfare le esigenze di tutti i domini di rete (campus, filiali, Wan, IoT, data center e cloud). Per esempio, l’integrazione di Cisco Sd-Access con Sd-Wan e Application Centric Infrastructure (Aci) rende più semplice per i team It autorizzare utenti e dispositivi segmentando le reti.