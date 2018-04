Niente più router Airport, Apple volta pagina dopo vent’anni Presentati per la prima volta nel 1999, i dispositivi di networking di Cupertino non ricevevano aggiornamenti sostanziali dal 2013. La Mela svuoterà i magazzini, ma fornirà comunque supporto per i prossimi cinque anni. Pubblicato il 27 aprile 2018 da Redazione

Apple stacca la spina ai router Airport. L’azienda ha comunicato che non produrrà più dispositivi di networking domestici, ma che si limiterà a vendere le ultime giacenze di magazzino. Dopodiché sarà ufficialmente la fine di un’era: gli Airport vennero infatti presentati per la prima volta da Steve Jobs nel 1999, il quale credeva molto in un futuro “senza fili”. Da allora la Mela ne ha prodotte tre versioni: Extreme, Express e Time Capsule. Cupertino ha comunque confermato che i device verranno supportati per i prossimi cinque anni. Quindi, in caso di bug o problemi, sarà ancora possibile ricevere aggiornamenti e parti di ricambio. Il destino di questa categoria di dispositivi era pressoché segnato, in quanto Apple non rilasciava update da quasi un lustro.

L’Airport Extreme e la Time Capsule erano infatti stati gli ultimi della famiglia a integrare qualche miglioramento: a giugno 2013 erano diventati compatibili con lo standard Wifi 802.11ac. L’Express, invece, è immutato dal 2012. I primi cambiamenti significativi avvennero con l’introduzione negli store dell’azienda di router di altre marche partner (come Linksys), segno che la Mela aveva già smesso di scommettere sui propri device.

Una exit strategy sensata, anche perché nel campo del networking gli avanzamenti tecnologici sono spesso indipendenti dalla volontà delle compagnie che vendono il dispositivo finito. Le aziende che realizzano router, infatti, intervengono sul design e sulle funzionalità software, ma le migliorie principali derivano in larga parte dai chip presenti nei device. E dagli standard WiFi adottati. Ambiti che nemmeno Apple è in grado di controllare.