Nokia si rafforza nella fibra ottica con un acquisto made in Usa La società finlandese ha annunciato la prossima acquisizione di Elenion Technologies, azienda statunitense che sviluppa semiconduttori basati sulla fotonica del silicio per le telecomunicazioni. Pubblicato il 20 febbraio 2020 da Redazione

Dalla Finlandia, Nokia Corporation ha fatto una capatina negli Stati Uniti: qui, a New York e San Jose (oltre che nella sede europea di Monaco), opera Elenion Technologies, giovane azienda specializzata in tecnologie al silicio per le reti ottiche. Fondata nel 2014, sarà il prossimo acquisto del colosso finlandese del networking, dal quale è giunto ufficialmente l’annuncio della firma sull’accordo di acquisizione. Questione di poco, perché la chiusura della transizione è attesa entro la fine di marzo.

L’integrazione dei prodotti e delle competenze di Elenion permetterà a Nokia di ampliare il proprio mercato di riferimento, soddisfando in particolare “le necessità, in rapida evoluzione, del 5G, del cloud e delle reti enterprise”, e di ottenere nuove economie di scala nella produzione di componenti per reti ottiche. Sarà possibile, di conseguenza, proporre offerte vantaggiose ai clienti del settore telco.

La tecnologia proprietaria sviluppata da Elenion viene definita come “un complesso e altamente integrato motore fotonico”, che permette di accorpare più componenti complessi all’interno di un unico chip in grado di elaborare sia il segnale luminoso sia gli elettroni. L’azienda può adattare gli impianti produttivi dell’industria dell’elettronica, modificando alcuni loro processi, affinché possano fabbricare chip basati su fotonica del silicio.

“In quanto fornitore di primo livello di soluzioni di fotonica del silicio, packaging avanzato e servizi di progettazione personalizzata, Elenino è un tassello strategico per Nokia”, ha dichiarato Sam Bucci, direttore della divisione Optical Networking dell’azienda finlandese. “Le sue soluzioni possono essere prontamente integrate nell’offerta di prodotto di Nokia e applicate a diversi segmenti in rapida crescita, tra cui il 5G, il cloud e le reti dei data center”.