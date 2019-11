Notebook con 5G a bordo: nel 2021, grazie a Intel e MediaTek Una collaborazione fra le due aziende permetterà di definire soluzioni standard per computer portatili. I primi equipaggiati di modem 5G saranno targati Dell e Hp. Pubblicato il 25 novembre 2019 da Redazione

Anche i computer portatili saranno connessi alle reti 5G. Bisognerà aspettare però fino al 2021, almeno per i modelli di Dell e di Hp equipaggiati con modem della taiwanese MediaTek, sviluppati in collaborazione con Intel. Il chipmaker di Santa Clara, forte soprattutto nei mercati Pc e data center (molto meno nel mobile), ha appena annunciato che fornirà alla società di Taiwan le specifiche di una soluzione 5G per notebook, soluzione che includerà appunto un modem sviluppato e distribuito da MediaTek.

“Intel si occuperà, inoltre, dell’ottimizzazione e della validazione di tutta la piattaforma e presterà supporto per l’integrazione del sistema e la co-progettazione a vantaggio dei propri partner Oem”, si legge in una nota dell’ufficio stampa. Stando alle previsioni, saranno Dell e Hp i primi produttori Oem a lanciare modelli di computer equipaggiati con questa soluzione 5G.

A detta di Gregory Bryant, executive vice president di Intel e direttore generale della divisione Client Computing, la collaborazione con MediaTek mette insieme “leader del settore con una profonda esperienza ingegneristica, di integrazione di sistemi e di connettività”. In una prima fase, Intel provvederà a definire le specifiche della soluzione 5G per notebook, e inoltre svilupperà e convaliderà l'integrazione hardware e software a livello di piattaforma (inclusi i driver host del sistema operativo). MediaTek, invece, lavorerà allo sviluppo e alla produzione del modem 5G.

Le due aziende stanno anche collaborando con Fibocom (società specializzata in soluzioni di rete wireless per l’Internet of Thing) allo sviluppo di moduli M.2 5G ottimizzati per l'integrazione con le piattaforme client di Intel. In qualità di primo fornitore di moduli per questa soluzione, Fibocom fornirà la certificazione e il supporto normativo per gli operatori, oltre a gestire produzione, vendita e distribuzione dei moduli M.2 5G.